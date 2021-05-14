ВКС РФ перейдут на беспилотную разведку

Вместо самолётов за противником будут следить дроны. Вчера, 12 мая, газета «Известия» сообщила о том, что Минобороны РФ приняло решение постепенно перевооружить разведывательные эскадрильи Воздушно-космических сил с самолётов на беспилотные летательные аппараты.

Беспилотные системы планируется использовать вместо устаревающих Су-24МР — разведывательной модификации фронтового бомбардировщика Су-24. Заменить «сушки» смогут БПЛА «Орион» и перспективный беспилотник «Альтиус».

Беспилотник «Орион» Источник изображения: iz.ru

По данным «Известий», принципиальное решение о перевооружении эскадрилий самолётов-разведчиков ВКС уже принято. При этом точный срок окончания перевооружения пока неизвестен — всё зависит от того, как быстро дроны пройдут испытания, и начнётся их серийное производство.

При этом полностью от пилотируемой разведывательной авиации Минобороны РФ отказываться не собирается. При необходимости Су-24МР подменят также истребители-бомбардировщики Су-34, модернизированные по проекту «Сыч».

Россия располагает лишь одним типом разведывательных самолётов — Су-24МР. Они созданы на базе фронтового бомбардировщика, принятого на вооружение в 1975 году. По неофициальным данным, на вооружении ВКС РФ числятся 60-70 самолётов Су-24МР. Ещё до 15 этих «разведчиков» несут службу в составе морской авиации.