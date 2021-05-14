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Газета.ru

Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»

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Источник изображения: gazeta.ru

ВКС России получили на оснащение локатор с уникальными характеристиками

В конце апреля на вооружение российской армии была принята РЛС «Енисей», рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Новейшая станция может входить в состав ЗРС С-500, хотя на деле этот локатор - куда более универсальное средство разведки.

Поступившая на вооружение российской армии РЛС «Енисей» рассчитана на непрерывную работу в течение длительного времени. К примеру, радиолокационные средства С-400 «Триумф» (радиолокационный комплекс командного пункта и многофункциональная РЛС зенитного ракетного дивизиона) на функционирование в течение столь продолжительного периода не предназначались изначально, поскольку противовоздушные бои и сражения не происходят долгими часами и сутками.

Именно эта особенность «Енисея» позволяет получать разведывательную информацию в течение длительного времени, что важно для средств ведения радиолокационной разведки. При этом фактор ошибки оператора практически исключен - РЛС работает, что называется, в полном автомате.

«Енисей» - полностью цифровой локатор, его антенна - активная фазированная решетка. Помимо этого, РЛС представляет собой активно-пассивное средство, может вести разведку и осуществлять обнаружение воздушных объектов и выдачу целеуказаний огневым средствам противовоздушной обороны даже без выхода в эфир. То есть «Енисей» обладает функциями ведения радиотехнической разведки.

В частности, информация о целях от «Енисея» выдается на многофункциональные РЛС зенитных ракетных систем С-400 и С-500.

В этом году будет заключен контракт на поставку ЗРС С-500, поскольку все составные части системы уже готовы. Что касается ЗРС С-400, то «Енисей» (наряду с всевысотным обнаружителем 96Л6) уже включен в состав этой системы.

Локатор «Енисей» оснащен выносными постами, что позволяет ему успешно бороться с постановщиками помех. К примеру, успех действий ВВС США во многих локальных конфликтах обеспечивался тем, что практически все средства ПВО противников Вашингтона были подавлены мощными и хорошо организованными помехами.

Но это не относится к «Енисею». Чем выше интенсивность помех, тем лучше локатор завязывает трассы целей и точнее выдает целеуказания на огневые средства ПВО. Так что с принятием на вооружение ВКС РФ «Енисея» США, можно сказать, лишились этой своей козырной карты.

Еще одна особенность РЛС «Енисей» - локатор может работать в секторе (напомним, большинство средств радиолокационной разведки работает в круговом режиме обзора). Эта характеристика позволяет локатору успешно осуществлять выдачу целеуказаний по баллистическим ракетам.

К слову, всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6, обычно придаваемый ЗРС С-400, в секторе работать не может.

Характеристики «Енисея» заинтересовали руководство зенитных ракетных войск ВКС РФ. Так, радиолокационный комплекс (РЛК) 92Н6 командного пункта зенитной ракетной системы С-400 работает «вкруговую». Но именно непрерывная и продолжительная работа «Енисея» в секторе позволит резко повысить эффективность зенитной ракетной обороны от баллистических ракет на ракетоопасных направлениях. Поэтому в зенитных ракетных войсках на позициях КП ЗРС С-400 ставят сразу два локатора - штатный РЛК 92Н6 С-400 и РЛС «Енисей».

Кроме того, «Енисей» хорошо «видит» и сопровождает свои запущенные зенитные управляемые ракеты и может весьма точно определить - поражена ли в случае встречи цель. Эта особенность локатора очень понравилась руководству зенитных ракетных войск ВКС. Теперь с помощью «Енисея» они могут оценить эффективность работы зенитных ракетных подразделений.

«Енисей» обеспечивает выдачу целеуказаний по гиперзвуковым целям.

И у этой системы есть еще одна примечательная особенность. К примеру, ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» вначале поднимается на большую высоту (порядка 100 км). Затем на нисходящем участке траектории она начинает активно маневрировать. Это делает практически невозможной ее перехват.

Более того, на подходе к объекту поражения ракета «Искандера» выпускает угольные нити, что приводит к полной засветке экранов индикаторов РЛС противника, то есть появляется такое обилие ложных целей, что какая-либо результативная работа зенитных ракетных систем неприятеля по подобным ракетам становится просто нереальной. В США так и не выработали никакого действенного метода противоборства с ракетами этого комплекса.

«Енисей» же подобные цели «видит», может устойчиво их сопровождать и выдавать по ним точные целеуказания.

Помимо этого, «Енисей» способен эффективно бороться с атмосферными явлениями, так называемыми «ангелами». Они возникают в основном над водными поверхностями и вызывают сильную засветку экранов индикаторов (в виде большого количества ложных целей) как РЛС обнаружения, так и станций наведения ракет. В частности, с ними вплотную столкнулись китайцы после закупки ЗРС С-400 и размещения их стартовых позиций вблизи водных поверхностей. Отечественные специалисты сделали эффективную защиту (путем разного рода алгоритмических ухищрений) и от «ангелов», в том числе на РЛС «Енисей».

Также «Енисей» оснащен встроенными средствами государственного опознавания, причем как отечественными (система «Страж»), так и МК-12 НАТО (последнее может заинтересовать иностранных заказчиков). Кроме того, у локатора есть и вторичный канал для работы в ЕС УВД (единой системе управления воздушным движением) в диапазоне 1030-1090 МГГц. Это позволяет «Енисею» иметь полную информацию и о гражданских бортах, находящихся в настоящее время в воздухе.

РЛС «Енисей» обладает высокой маневренностью. Время свертывания/развертывания не превышает 5 мин.

Для повышения мобильности у «Енисея» убрали аутригеры (выносные опоры), каковые есть, например, у ВВО 96Л6. Механические «лапы» для горизонтирования у этой РЛС остались, но они выдвигаются уже в колею, без выноса.

«Енисей» обнаруживает воздушные объекты на высотах более 100 км (на границе космического и воздушного пространства), на дальностях свыше 600 км, устойчиво их сопровождает и представляет собой универсальное и многофункциональное средство для обнаружения самых разных воздушных объектов и выдачи по ним точных целеуказаний огневым средствам противовоздушной обороны.

Имя «Енисей» уже носила в прошлом мобильная помехозащищенная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона волн РЛС П-12. Этот локатор поступил на вооружение радиотехнических войск (РТВ Войск ПВО) в 1956 году и в течение долгих десятилетий служил в сфере защиты воздушного пространства СССР.


Михаил Ходаренок

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1 комментарий
№1
14.05.2021 02:30
Я вот  хотел бы иметь подвижный "Енисей" на ж.д. ходу, от Томагавков уходить круглосуточно и главное,  мощность утроить, корабельную  30мм пушку опять-же против рлсракет.
ПВО бронепоезд был у бритов в 80 лет назад.
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