Советы по выбору ПВХ лодки для рыбалки

Если вы увлекаетесь рыбалкой, то наверняка хотя бы раз задумывались о покупке лодки, которая существенно расширит границы в процессе ловли рыбы. На ней у вас будет возможность выходить на середину водоема и подбираться к самым труднодоступным местам, где чаще всего прячется карп, щука и другие осторожные рыбы.

Собственная лодка давно перестала быть роскошью, так как на рынке большой выбор моделей в самой разной ценовой категории. Но как среди всего этого многообразия определиться? Лодки пвх бывают разных размеров и форм, так что мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

Общие рекомендации при выборе плавательного средства

Заранее продумайте место для хранения лодки. Если у вас нет гаража или специального подсобного помещения, то лучше присмотреться к компактным моделям, которые занимают минимальное количество свободного пространства. Плюс маленькая лодка гораздо удобнее в транспортировке.

Определитесь с количеством человек, которые будут рыбачить вместе с вами. От этого будет зависеть грузоподъемность плавательного средства.

На какие расстояния и на каких водоемах вы планируете рыбачить? Возможно, целесообразнее будет приобретение лодки с мотором, так как она более быстрая и маневренная.

Обращайте внимание на качество швов

По мнению экспертов https://rus-lodki.ru/, это один из главных показателей хорошего качества лодки из ПВХ. Если швы герметичны и не пропускают воздух, то плавательное средство будет полностью выполнять все свои функции.

Способы соединения частей баллона

Склеивание. Исходя из названия ясно, что это склеивание материала встык или внахлест.

Вулканизация. Здесь швы запаиваются под воздействием высоких температур, то есть починить такую лодку в домашних условиях будет попросту невозможно.

Ультразвуковая сварка. Это тоже процесс склеивания материала с помощью высокой температуры.

Что насчет длины, веса и маневренности?

Если мотор вам не нужен, то есть смысл выбирать плавательное средство среди гребных лодок. Для одного человека более чем достаточно 280-300 см в длину веса до 30 кг на комплект. Если нужна маневренность и способность выходить в плавание на большие расстояния, тогда рекомендуем рассматривать только варианты со стационарным транцем. Для двоих оптимальным вариантом будет длина 300-320 см. Тут уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.