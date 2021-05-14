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Советы по выбору ПВХ лодки для рыбалки

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Если вы увлекаетесь рыбалкой, то наверняка хотя бы раз задумывались о покупке лодки, которая существенно расширит границы в процессе ловли рыбы. На ней у вас будет возможность выходить на середину водоема и подбираться к самым труднодоступным местам, где чаще всего прячется карп, щука и другие осторожные рыбы.


Собственная лодка давно перестала быть роскошью, так как на рынке большой выбор моделей в самой разной ценовой категории. Но как среди всего этого многообразия определиться? Лодки пвх бывают разных размеров и форм, так что мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

Общие рекомендации при выборе плавательного средства

  • Заранее продумайте место для хранения лодки. Если у вас нет гаража или специального подсобного помещения, то лучше присмотреться к компактным моделям, которые занимают минимальное количество свободного пространства. Плюс маленькая лодка гораздо удобнее в транспортировке.
  • Определитесь с количеством человек, которые будут рыбачить вместе с вами. От этого будет зависеть грузоподъемность плавательного средства.
  • На какие расстояния и на каких водоемах вы планируете рыбачить? Возможно, целесообразнее будет приобретение лодки с мотором, так как она более быстрая и маневренная.

Обращайте внимание на качество швов

По мнению экспертов https://rus-lodki.ru/, это один из главных показателей хорошего качества лодки из ПВХ. Если швы герметичны и не пропускают воздух, то плавательное средство будет полностью выполнять все свои функции.

Способы соединения частей баллона

  • Склеивание. Исходя из названия ясно, что это склеивание материала встык или внахлест.
  • Вулканизация. Здесь швы запаиваются под воздействием высоких температур, то есть починить такую лодку в домашних условиях будет попросту невозможно.
  • Ультразвуковая сварка. Это тоже процесс склеивания материала с помощью высокой температуры.

Что насчет длины, веса и маневренности?

Если мотор вам не нужен, то есть смысл выбирать плавательное средство среди гребных лодок. Для одного человека более чем достаточно 280-300 см в длину веса до 30 кг на комплект. Если нужна маневренность и способность выходить в плавание на большие расстояния, тогда рекомендуем рассматривать только варианты со стационарным транцем. Для двоих оптимальным вариантом будет длина 300-320 см. Тут уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

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