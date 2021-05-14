Сухопутные войска Филиппин закупят 90 автомобилей ГАЗ "Садко NEXT"

ЦАМТО, 13 мая. СВ Филиппин опубликовали "уведомление о получении заказа" (NOA – Notice of Award) на поставку 90 легких грузовых автомобилей ГАЗ "Садко NEXT" производства Горьковского автомобильного завода (Группа ГАЗ, Нижний Новгород).

Как сообщается в блоге MaxDefense Philippines, заказ на грузовики получен компанией Conequip Philippines, которая является дилером российской марки грузовых автомобилей ГАЗ.

Хотя марка автомобиля еще точно не подтверждена, считается, что Conequip Philippines предложила именно ГАЗ "Садко NEXT" – современную версию ГАЗ "Садко", 37 ед. которых были приобретены в прошлом году силами специального назначения Филиппинской национальной полиции.

По информации MaxDefense Philippines, российский ГАЗ "Садко NEXT" с колесной формулой 4x4 займет нишу между грузовиком Kia KM450 4x4 и Kia KM250 6x6, используемых в настоящее время в качестве войскового транспорта.

В случае реализации сделки, это будет вторая поступившая на вооружение СВ Филиппин российская модель грузовика после 7-тонного Урал-4320, 20 ед. которых были подарены правительством России и в настоящее время используются Командованием материально-технического обеспечения (ASCOM) для выполнения транспортных задач.