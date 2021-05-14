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Корреспондент (Украина): угрозы вторжения остаются. Военные вызовы Украины

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Военный полигон в Киевской области
Военный полигон в Киевской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

На Украине продолжается антироссийская истерия, градус которой регулярно поддерживается провокационными заявлениями высокопоставленных чиновников. Так, на проходящем форуме по безопасности вновь говорили о пресловутой «российской угрозе» и рапортовали о готовности войск к отражению «агрессии».

Вооруженные силы Украины готовы отражать атаку со стороны России в случае эскалации конфликта, заявляет армейское руководство страны

На Украине с 11 по 13 мая проходит форум "Украина 30. Безопасность", на котором обсуждаются вызовы для сферы безопасности страны. Корреспондент.net собрал высказывания представителей властей по поводу вопросов безопасности.

Войска на месте

Россия не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от границы Украины, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это так, но очень медленно, и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", - сказал он.

Отведенное количество войск - около 4 тысяч военнослужащих, утверждает Таран.

"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - добавил он.

Угроза наступления: есть или нет?

По словам главы СБУ Ивана Баканова, в настоящий момент состав ударной группировки вооруженных сил Российской Федерации, развернутой вдоль границы Украины, а также в аннексированном Крыму, насчитывает примерно сто тысяч человек.

Угроза вторжения со стороны Российской Федерации сохраняется, заявил Баканов.

А вот министр обороны Таран пока не видит угрозы наступления России. Как, кстати, и президент Владимир Зеленский.

"Здесь никто ничего не может гарантировать, потому что вы знаете, что в 2014 году никто совсем не ожидал со стороны России таких шагов. Поэтому гарантировать никто ничего не может. Но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц, - это точно. Ну, как будет дальше - будем верить, что войны точно не будет. Полномасштабной, я имею в виду", - заявил Зеленский на форуме.

Армия готова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев уверяют, что Вооруженные силы Украины готовы отражать атаку со стороны России в случае эскалации конфликта.

"Вооруженные силы Украины готовы к адекватному реагированию в случае эскалации конфликта в районе Операции Объединенных сил, а также в случае осложнения военно-стратегической обстановки вокруг Украины", - заявил Наев.

"Существенно усилена система противовоздушной обороны и разведки. Осуществляется подготовка и тренировка подразделений группировки для выполнения задач по назначению, в ходе которой используются стандарты и процедуры по вопросам планирования и ведения боевых действий, принятых в странах НАТО", - сказал командующий ООС.


Валерий Литонинский

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