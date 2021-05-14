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Российская газета

На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров

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ВМС РФ
ВМС РФ. Черноморский флот.
Источник изображения: gazeta.ru

До конца года Черноморский флот пополнится семью новыми кораблями и катерами. Об этом сегодня во время празднования дня Черноморского флота сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.

- В 2021 году мы планируем принять в состав флота семь боевых кораблей и катеров, до 19 единиц боевой техники, - рассказал Осипов.

По его словам, перед флотом сейчас поставлены задачи, для выполнения которых ЧФ должен быть в постоянной боеготовности. Помимо кораблей, запланировано обновление береговых ракетных дивизионов, поступление новых зенитно-ракетные систем ПВО и другой военной техники.

Командующий рассказал, что на новых кораблях служат в основном жители Севастополя и Крыма, но также и моряки из многих регионов страны.


Юлия Крымова (Севастополь)

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