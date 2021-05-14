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РИА Новости

NI рассказал о возможностях Москвы в случае ядерной войны

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Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта, заявил журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest.

Он отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.

Ларсон напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому число таковых в каждой из стран снизилось до двух. Одну из них можно было использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другую — для обороны города, то есть в случае Советского Союза — Москвы. Помимо этого, стороны снизили численность пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.

Поначалу Москву окружала система А-35, чьи ракеты могли бы сбивать вражеские за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Тем не менее, по оценкам ЦРУ, система "не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США", а также не защищена от ядерных взрывов.

В 1995 году защиту российской столицы модернизировали. Теперь ставку делают не на подземные ракетные шахты, а на мобильные пусковые установки. Также планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества, подытожил Ларсон.

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Страны
Россия
США
Продукция
А-235
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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