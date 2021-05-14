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Российская газета

Т-72 получат динамическую защиту в ходе модернизации в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

В Ираке продолжается возвращение в строй старых танков Т-72. Эти боевые машины были закуплены в 80-е годы во время войны с соседним Ираном.

После разгрома режима Саддама Хусейна они долгие годы находились на кладбищах военной техники. Восстановленные "семьдесят вторые" часто критиковались за отсутствие современной защиты, из-за чего они не могли эффективно противостоять противотанковым управляемым ракетам и реактивным гранатам ручных и станковых гранатометов. Поэтому в ходе боев с террористическими формированиями неоднократно происходили потери техники и личного состава.

В настоящее время принято решение заняться более глубокой модернизацией. Обнародованы изображения танков, получивших встроенную динамическую защиту, прикрывающую не только передние, но и боковые проекции башни и корпуса.

Также применены решетчатые противокумулятивные экраны, заменены гусеничные ленты и средства связи.

Появились более современные прицелы. Теперь есть возможность применять управляемое вооружение. Предполагается, что место двигателя мощностью 780 л.с. занял новый 840-сильный.

Представленные танки очень похожи на иранские, обновленные силами специалистов Корпуса стражей исламской революции. Впервые их продемонстрировали на выставке в конце июля прошлого года. Основное отличие иракских машин заключается в отсутствии дистанционно управляемой пулеметной установки. Возможно, ее установят позже.

Также был презентован более простой вариант, напоминающий имеющиеся у Ирана Т-72С с навесной динамической защитой "Контакт". Предполагается, что после испытаний будет выбран тот, что больше подходит для местных условий.



Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Иран
Продукция
Т-72
Т-72Б
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