Роскосмос заявил о готовности РФ поделиться водой с астронавтами на МКС

При этом в госкорпорации уточнили, что у американского экипажа есть свои запасы воды, просьбы о предоставлении российских запасов пока не поступало

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская сторона готова оказать помощь в предоставлении воды партнерам по МКС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"Между партнерами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, у американского экипажа есть свои запасы воды. "На сегодняшний момент просьбы о предоставлении наших запасов не поступало", - добавили в пресс-службе.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что система получения воды WPA (Water Processor Assembly), установленная на американском жилом модуле МКС Tranquility, была отключена от питания из-за возможной утечки. В NASA отметили, что возникшая неисправность не представляет угрозы для жизнедеятельности экипажа и будет устранена в ближайшие дни.