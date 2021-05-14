ОДК поставила двигатели для газопровода "Ухта-Торжок"

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, "Ростех") изготовила четыре индустриальных двигателя НК-36СТ для компрессорной станции "Новосиндорская" газопровода "Ухта-Торжок", сообщила корпорация.

"Силовые установки будут эксплуатироваться в составе газоперекачивающих агрегатов в республике Коми на компрессорной станции "Новосиндорская" газопровода "Бованенково-Ухта-Торжок", питающего часть "Северного потока-2", - сообщила ОДК.

В ОДК заявили, что поставленные газотурбинные двигатели отличаются высоким КПД и надежностью, легко монтируются и транспортируются, способны работать в сложных климатических условиях.

"В перспективе ближайших трех лет мы прогнозируем увеличение на 30% спроса на "наземные" силовые установки и намерены наращивать производство газоперекачивающей техники. Чтобы быть конкурентоспособными на этом рынке, мы непрерывно совершенствуем потребительские качества и экологичность наших двигателей. В частности, часть элементов малоэмиссионной камеры сгорания для двигателя НК-36СТ теперь создается методом 3D-печати, что снижает вес силовой установки и повышает надежность узлов", - заявил первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.