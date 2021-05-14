«Эйджекс» и ударные бригады: туманное будущее британской армии

Семейство бронемашин «Эйджекс» (Ajax), принятое на вооружение в Великобритании, предназначено для замены лёгких гусеничных бронемашин семейства «Скорпион». Реформы коснутся не только технической, но и организационной стороны. «Эйджексы» станут основой вооружения соединений нового типа — ударных бригад.

Ещё с 90-х годов британская армия вела поиск новой бронированной разведывательной машины (БРМ), призванной заменить машины CVR(T) — «Скорпион» и его многочисленные производные. В конце концов, в 2010 году выбор остановили на машине Scout SV, созданной на базе австро-испанской БМП ASCOD 2 (в настоящее время обе фирмы, проектировавшие ASCOD, он же «Улан», он же «Писарро», принадлежат концерну General Dynamics Land Systems). Поначалу Министерство обороны планировало прибрести 1010 новых БРМ, но впоследствии под давлением экономических реалий военным пришлось поумерить свои аппетиты. В итоге заказали 589 машин, которые по названию флагманской модели именуются семейством «Эйджекс». Общая стоимость контракта на их производство, подписанного в сентябре 2014 года, составляет 3,5 млрд фунтов стерлингов (без НДС). Контракт на обслуживание машин до 2024 года обошёлся военным ещё в 390 млн.

Техническая сторона

Итак, чем же вооружается британская армия? Всё семейство подразделяется на шесть вариантов:

башенный вариант «Эйджекс» (Ajax) — 245 машин, в том числе 198 стандартных БРМ (Reconnaissance and Strike), 23 машины артиллерийских и авиационных наводчиков (Joint Fire Control) и 24 машины наблюдения (Ground Based Surveillance);

бронетранспортёр общего назначения «Арес» (Ares) — 93 экземпляра;

командно-штабная машина «Атена» (Athena) — 112;

машина инженерной разведки «Аргус» (Argus) — 51;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлас» (Atlas) — 38;

бронированная ремонтная машина «Аполло» (Apollo) — 50 единиц.

Четыре из шести машин семейства «Эйджекс». Слева направо — «Эйджекс», «Аполло», «Аргус» и «Арес» Источник изображения: Rokosz A. Ajaks i brygady uderzeniowe British Army. Nowa Technika Wojskowa, 2020, №3

«Эйджекс» вооружён 40-мм автоматической пушкой СТ40 (совместной франко-британской разработки), ведущей огонь телескопическими снарядами. Дополнительное вооружение представлено 7,62-мм пулемётом L94A1, но не спаренным с пушкой, а размещённым на крыше башни в дистанционно управляемой установке «Протектор» производства норвежской фирмы «Конгсберг». «Протекторами» комплектуются и другие машины этого семейства. Сами башни поставляет немецкий «Рейнметалл», электронику — французский «Талес».

Оптические и акустические системы разведки, широкополосная линия передачи данных, бортовой комплекс обороны и другие «навороты» на данный момент делают «Эйджекс» наиболее прогрессивной бронированной разведывательной машиной в мире — таковой она останется и в обозримой перспективе. Схожей с ней по параметрам будет лишь австралийский вариант «Боксера» CRV.

Предсерийный «Эйджекс» во время испытаний Источник изображения: defenceimagery.mod.uk

Согласно контракту, первые 100 машин семейства «Эйджекс» должен изготовить завод «Санта Барбара» в Испании, а остальные 489 — предприятие в Пентербёрче (Уэльс), специально купленное под эту программу концерном GDLS. Планировалось начать поставки машин в середине 2019 года, но по состоянию на январь 2020 года заказчик получил только шесть машин в самом простом варианте — БТР «Арес». В феврале их передали в учебный центр в Бовингтоне. Для того чтобы первый полк (собственно, батальон, но британцы называют их полками) достиг первоначальной боевой готовности, требуется минимум 20-25 машин всех шести вариантов — это не обеспечит штатной укомплектованности полка, но позволит освоить новую технику. В начале 2020 года Министерство обороны Соединённого Королевства утверждало, что это произойдёт в июле. Более реалистичные наблюдатели считали, что по-настоящему боеспособным первый полк «Эйджексов» станет в середине 2021 года. Увы, ошибались и те, и другие.

БТР «Арес» — именно такие машины первыми получила британская армия Источник изображения: atez72.blogspot.com

Ввиду проблем с доводкой пушки СТ40 поставки машин в основном варианте — БРМ — существенно задерживаются. По состоянию на октябрь 2021 года было изготовлено 157 корпусов и лишь 45 башен, укомплектовано 60 машин (в том числе в безбашенных модификациях). В итоге срок достижения боевой готовности первым полком «Эйджексов» — Household Cavalry Regiment — сдвинулся на конец 2022 года.

Организационный вопрос

Согласно планам британского Министерства обороны, машины семейства «Эйджекс» вместе с колёсными БТР «Боксер» составят основу вооружения двух соединений нового типа — ударных бригад (Strike Brigade). Лишённые танков, они будут являться «средними» бригадами, примерными аналогами американских бригад «Страйкеров». В каждую из них войдут два полка «Эйджексов» и два батальона «Боксеров». Полк «Эйджексов» по штату будет располагать 44 БРМ, а вместе с другими вариантами количество бронемашин в полку достигнет 90-100 единиц.

Каков же будет состав ударных бригад? В первую из них со штабом в Тидуорте войдут следующие части:

Household Cavalry Regiment (Булфорд), ранее вооружённый бронемашинами семейства CVR(T) и перевооружаемый «Эйджексами»;

King’s Royal Hussars (Тидуорт), который перейдет на «Эйджексы» с танков «Челленджер 2»;

1st Yorkshire Regiment (Каттерик), вооружённый БМП «Уорриор» и предназначенный к перевооружению на «Боксеры»;

3rd The Rifles (Каттерик), который также получит «Боксеры», в настоящее время вооружён колёсными бронеавтомобилями «Риджбек», «Вольфхаунд» и «Мастифф».

Штаб второй ударной бригады разместится в Уорминстере. В её состав войдут:

Royal Lancers (Уорминстер) — полк, использующий машины CVR(T) и бронеавтомобили «Пантер» («Ивеко» LMV) и планируемый к перевооружению на «Эйджексы»;

Royal Dtagoon Guards (Уорминстер), который сменит свои CVR(T) на «Эйджексы»;

1st Scotts Guards (Каттерик), вооружённый БМП «Уорриор» и предназначенный к перевооружению на «Боксеры»;

4th Royal Regiment of Scotland (Каттерик), который также перейдёт с «Уорриоров» на «Боксеры».

Жертвой программы создания ударных бригад станет один из трёх всё ещё сохраняющихся в британской армии танковых полков. Количество «Челленджеров 2» вследствие этой реорганизации сократится с 227 до 148.

«Эйджекс» отличается внушительными габаритами Источник изображения: generaldynamics.uk.com

Структура ударной бригады ориентирована на экспедиционные действия. Опыт таких операций показывает, что в большинстве случаев можно обойтись без танков. Вот только что делать при столкновении с противником, располагающим более тяжёлым вооружением? Следует вспомнить одну британскую традицию: отсутствие ПТРК в комплексах вооружения гусеничных бронированных машин. Ни БМП «Уорриор», ни БРМ «Эйджекс» ими не располагают. Но «Уорриорам» в реалиях 80-90-х годов прошлого века обеспечивали поддержку не только танки, но и самоходные ПТРК «Страйкер» (сняты с вооружения в 2005 году). В ударной же бригаде максимальный калибр вооружения боевых машин уменьшится со 120 до 40 мм, а единственным противотанковым средством будут переносные комплексы «Джавелин». Хватит ли этого для настоящего боя? Думается, сами британские военные в этом окончательно не убеждены и рассматривают свою затею с ударными бригадами как своеобразный эксперимент. При этом безусловным преимуществом с точки зрения логистики представляется наличие в бригаде лишь двух типов базовых машин.

«Эйджекс» на полигоне Лалуорт (графство Дорсет) Источник изображения: Rovenský D. Odrazi se britska armada od dna? ATM, 2021, №1

Перспективы

Получит ли программа «Эйджекс» дальнейшее развитие? Наверняка да, ведь уже через несколько лет британской армии надо будет выбирать замену боевым машинам пехоты «Уорриор». «Эйджекс» в этом отношении представляется вполне естественным кандидатом. Он на голову опережает «Уорриора» по вооружению — установленная на «Уорриоре» 30-мм пушка «Рарден» не только слабее СТ40, но и не является автоматической в полном смысле этого слова, поскольку заряжается трёхснарядными обоймами. Не в пример современнее и бортовое обзорно-прицельное оборудование «Эйджекса» и средства связи — даже с учётом вероятного его упрощения в варианте БМП по сравнению с БРМ. Масса «Уорриора», «тюнингованного» для участия у зарубежных миссиях, достигает 38 т. Столько же весит и «Эйджекс», но установленный на нём дизельный двигатель развивает мощность 810 л.с., а мотор «Уорриора» — лишь 550 л.с.

Однако такая замена — пока дело весьма отдаленной перспективы. Пока же британцы собираются модернизировать «Уорриор» по программе WCSP. При этом двигатель и трансмиссия останутся старыми, пушку «Рарден» заменят на СТ40, командир и наводчик получат независимые прицелы. В 2011 году концерну «Локхид Мартин» заказали 11 прототипов модернизированной БМП (в пяти разных вариантах). Все они были готовы к июню 2018 года и с тех пор проходят испытания. Начало серийной модернизации откладывается ввиду уже упомянутых проблем с доводкой пушки СТ40. Первоначально предполагалась модернизация 388 БМП, но рискнём предположить, что дело ограничится 250-280 машинами — именно столько потребуется для четырёх батальонов «Уорриоров», которые останутся в составе британской армии.

Модернизированная БМП «Уорриор» будет унифицирована с «Эйджексом» по основному вооружению Источник изображения: Rovenský D. Odrazi se britska armada od dna? ATM, 2021, №1

В завершение следует отметить, что разработчик предлагает британской армии целый ряд дополнительных вариантов «Эйджекса» — медико-эвакуационную машину, мостоукладчик, машину огневой поддержки («эрзац-танк») со 120-мм орудием и прочие.

Литература:

Rokosz A. Ajaks i brygady uderzeniowe British Army. Nowa Technika Wojskowa, 2020, №3 Rovenský D. Odrazi se britska armada od dna? ATM, 2021, №1 atez72.blogspot.com des.mod.uk generaldynamics.uk.com military-today.com

Андрей Харук