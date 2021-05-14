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ЦАМТО

В Индонезии спущен на воду прототип катера огневой поддержки Х18

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Опытный образец построенного для ВМС Индонезии на верфи индонезийской компании РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) "танка-катера" (бронекатера) Х18 Tank Boat катамаранного типа на заводских ходовых испытаниях, 29.04.2021
Опытный образец построенного для ВМС Индонезии на верфи индонезийской компании РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) "танка-катера" (бронекатера) Х18 Tank Boat катамаранного типа на заводских ходовых испытаниях, 29.04.2021.
Источник изображения: кадр из видео wahyu kornetta

ЦАМТО, 13 мая. Индонезийский консорциум во главе с государственной компанией PT Pindad в Баньюванги (Восточная Ява) сообщил о спуске на воду опытного образца катера огневой поддержки / "танка-бронекатера" Х18 (Tank Boat).

По заявлению PT Pindad, программа реализуется при поддержке Министерства обороны Индонезии. Как сообщает Jane's Navy International, концепция 18-метрового "танка-бронекатера" была впервые представлена индонезийской судостроительной компанией PT Lundin в 2014 году. В число индонезийских компаний, которые присоединились к проекту позднее, вошли PT Pindad, государственная компания по производству электроники PT Len и частная инжиниринговая фирма PT Hariff. Полноразмерный макет катера впервые был продемонстрирован на выставке Indo Defence 2016 в Джакарте.

Согласно спецификации, предоставленной PT Pindad в заявлении от 29 апреля 2021 года, на катере могут разместиться до 60 десантников и пять членов экипажа. Судно с корпусом катамаранного типа развивает максимальную скорость 40 узлов, максимальная дальность плавания – около 600 морских миль на скорости 9 узлов.

В отличие от макета, который был показан на Indo Defence 2016, прототип вооружен дистанционно управляемым модулем вооружения Cockerill 3030 с 30-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, вместо Cockerill CT-CV 105HP со 105-мм танковой пушкой.

Как предполагается, бронекатер сможет обеспечить поддержку операций, проводимых Вооруженными силами Индонезии вдоль рек и у морского побережья, а также выполнять задачи в составе Береговой охраны.

Пока ни Сухопутные войска, ни Военно-морские силы Индонезии не сформулировали требования для такого класса судов в своих доктринах и планах развития. Можно предположить, что прототип "танка-бронекатера" Х18 будет в основном применяться в качестве испытательного стенда для оценки разработанных PT Pindad и PT Len средств обнаружения и систем вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
TankBoat
Компании
Pindad
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