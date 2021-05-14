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«Российским космическим системам» исполняется 75 лет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сегодня исполняется 75 лет со дня основания АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), сообщила пресс-служба предприятия.

13 мая 1946 года постановлением Совета министров СССР № 1017-419 был создан Научно-исследовательский институт 885 (НИИ-885, сегодня – РКС), который стал одним из ключевых предприятий формирующейся ракетно-космической отрасли страны и одной из первых отечественных специализированных организаций по разработке и созданию аппаратуры и приборов ракетно-космического назначения.

За 75 лет специалисты НИИ-885, а затем РКС внесли существенный вклад в развитие отечественной космической индустрии, во все основные достижения СССР и России в исследовании и освоении космоса. Разработки РКС обеспечили успешное создание первых отечественных многоступенчатых ракет, разработку и запуск первого искусственного спутника Земли, а также первый полет человека в космос. Аппаратура, созданная в РКС, стала одним из ключевых факторов успеха отечественных программ исследования Луны, Марса, Венеры и дальнего космоса. В компании созданы передовые системы космической связи и навигации.

Специалисты компании обеспечивают безопасность запусков, полетов транспортных грузовых и пилотируемых космических кораблей, управление космическими аппаратами. РКС развивает линейку продуктов на основе технологий дистанционного зондирования Земли. Также коллектив РКС участвовал в создании и продолжает развивать глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Компания успешно выполняет государственные задачи, поставляя бортовую аппаратуру и интеллектуальные системы для абсолютного большинства проектов отечественной космической программы.

Все успехи компании достигнуты благодаря работе и самоотдаче ее главного актива – конструкторов, инженеров, рабочих. РКС считает важнейшей задачей сохранение и передачу ценного опыта ветеранов отрасли молодым специалистам. Забота о новичках и бережное отношение к заслугам ветеранов, сохранение трудовых традиций и наработок стали важнейшими приоритетами для коллектива РКС.

В 2021 году наблюдательный совет Госкорпорации «Роскосмос» одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию холдинга космического приборостроения на основе АО «Российские космические системы». Эти решения на уровне национальной экономики определяют будущий облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России и направлены на сохранение и поступательное развитие научного, технологического, производственного и инновационного потенциала предприятий космического приборостроения.

В состав новой интегрированной структуры космического приборостроения войдут ведущие компании, НИИ, КБ и сборочные производства, нацеленные на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения. Создание единой интегрированной структуры позволит реализовать единую техническую политику в области космического приборостроения, ускорить модернизацию основных фондов, уйти от параллелизма и дублирования работ. Ожидается, что интеграция компаний позволит в течение нескольких лет достичь уровня мировой конкурентоспособности, обеспечит переход на новые технологии, а также внедрение результатов космической деятельности и цифровых сервисов в интересах различных отраслей экономики и социальной сферы.

75-летие «Российских космических систем» совпадает с юбилеем всей российской ракетно-космической отрасли. С постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года в нашей стране стартовали работы по созданию реактивного вооружения и начала формироваться ракетно-космическая промышленность. В рамках реализации этого постановления были созданы ключевые предприятия и организации, сыгравшие центральные роли в становлении и дальнейшем развитии отечественной космической индустрии.

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) на протяжении 75 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

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