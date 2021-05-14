Путин ждет: США и Европа дали Украине четкий сигнал (Апостроф, Украина)

Эксперт «Апострофа», прибегая к антироссийской риторике, рассуждает о бесперспективности попыток киевских властей добиться получения ПДЧ в НАТО и членства в ЕС. Он также объясняет, почему руководству важнее обратить внимание на экономические проблемы, а не сотрясать воздух громкими внешнеполитическими заявлениями.

Хочешь мира с Россией — готовься к войне

Исчезла ли российская угроза после так называемого отвода войск от украинских границ? Почему Украина не получит План действий по членству в НАТО в 2021 году? Сколько времени уйдет на то, чтобы Украина стала членом Европейского союза? Насколько важным для Киева являются отношения с Китаем и почему олигарх Коломойский до сих пор не сидит за "Приватбанк"? Свое мнение по этим и другим темам выразил дипломат, общественный и политический деятель Василий Филипчук.

Хочешь мира - готовься к войне

Никто не знает, на что пойдет Путин. В течение последних месяцев, особенно последних недель, я постоянно слышу от европейских и американских дипломатов, что они в неофициальном порядке направляют Киеву очень четкий сигнал: "Не давайте россиянам никакого повода для того, чтобы началась агрессия".

Такого спокойствия и уверенности в том, что Россия не нападет - нет. Все уже выучили урок 2008 года. Никто не верил, что Путин нападет на Грузию. 2014 год. Никто не мог поверить, хотя эти сигналы были - мне лично еще задолго до Майдана говорили о том, что есть вероятность Майдана и после этого может быть полноценная война и захват Крыма - но никто и я, в частности, не верил, что Путин мог на такое пойти.

Уже этих двух случаев достаточно для того, чтобы даже самых легкомысленных политиков убедить в том, что нельзя расслабляться. Хочешь мира - готовься к войне. Надо каждую секунду быть готовым к тому, что может что-то случиться. Надо быть очень осторожным, чтобы, не дай Бог, не дать повод Путину.

России нужен лишь повод

Россияне очень последовательные в своем подходе, каким путем они потом объясняют миру свои действия. Если бы не было бомбардировки Цхинвала со стороны Саакашвили, то не было бы повода. Хотя Саакашвили потом рассказывал, что он реагировал на бесконечные провокации со стороны Южной Осетии, факт остается фактом. Обратите внимание, ни НАТО, ни США - никто не вмешался. Два американских корабля прошли вблизи Батуми - и на этом все.

2014 год - Майдан. Я не исключаю, что за постоянным подталкиванием и провоцированием насилия на Майдане могли быть российские интересы. Для них Майдан создавал прекрасный повод показать, что на Украине хаос, там отстранили законного президента. С российской точки зрения, они вынуждены были ввести войска. Без повода не будет агрессии. Так просто представить, что в Киеве сейчас высадится два батальона российского десанта - невозможно.

ПДЧ: есть ли шансы

Наша дипломатия порой напоминает страуса, который спрятал голову в песок. Такое впечатление, что некоторые факторы специально дают повод россиянам начинать те или иные действия. Например, та же история с ПДЧ. Очевидно, что не дадут нам ПДЧ в июне этого года. Нет ни одного шанса на то, что между странами будет достигнут консенсус относительно подачи Украиной заявки на ПДЧ в течение ближайших лет. Что-то невероятное должно случиться, чтобы сейчас Греция, Испания и Германия проголосовали за ПДЧ Украине. Никогда эти страны, пока будет конфликт с РФ, не согласятся быть стороной военного конфликта с Россией.

Я ни в чем так не уверен: не будет ПДЧ ни в июне, ни в июле, ни в августе. Если это случится, я навсегда зарекусь комментировать внешнеполитические события. Никто не хочет провоцировать Путина, потому что он прямо сказал, что ПДЧ - это прямой билет к войне. Говорить сейчас о ПДЧ - лишь трясти воздух. Это слова, которые ни к чему не приведут. Для чего об этом кричать, если: а) этого не будет; б) это создает повод для России?!

Дискуссия о получении ПДЧ ведется с 2003 года - она была десятки, если не сотни раз. Все вопросы поставлены, все ответы услышаны. Ничего нового уже не узнать. Для чего говорить о начале дискуссий? Говорите о том, что у нас граждане выезжают из Украины в поисках работы. Люди собирают польскую клубнику, потому что на Украине нет работы. Найдите лучше иностранных инвесторов, помогите украинским компаниям продавать свои товары в разных странах.

Членство Украины в ЕС

Мы можем говорить обо всем, что угодно. Однако госпожа Меркель прямо сказала: 30 лет. Политическая жизнь одного поколения - это максимум 20 лет. В течение следующих двух поколений этот вопрос не будет подыматься. Не стоит забывать, что соглашение об ассоциации ратифицировали на условиях того, что оно не только не дает нам статуса кандидата, а также не создает для этого предпосылок.

Так зачем трясти воздух? Для чего говорить ни о чем? Сконцентрируйтесь на практических вопросах, которые волнуют наших людей: безопасность и экономический рост.

США и Китай - наши партнеры

Мы живем в многополярном мире. Многие говорят о 4-полярном мире, когда США, Россия, Китай и ЕС создают четыре силовых блока, в центре которых находится Украина. Для Украины эти четыре страны являются ключевыми, но есть очень большая разница в силе тока, который поступает по каждой из этих точек.

Мы являемся жизненно важным вопросом для России, но думать, что мы так же важны для США - себя обманывать. Бывший президент США Обама прямо заявлял, что Украина не относится к жизненно важным интересам для США. Даже если бы Россия еще раз напала на Украину, он бы не направил сюда войска.

Для США Украина важна: мы партнер, страна, с которой есть важные договоренности, Декларация о стратегическом партнерстве 2008 года. Но роль и значение, которое уделяют Украине в США, нельзя сравнивать с тем, как это воспринимается в Москве. Однако ожидать, что завтра ребята из голливудских фильмов высадятся в Донбассе и освободят его, как в кино, не стоит. Такое впечатление, что у нас дипломатов учат по фильмам о Бонде или Борне.

Если посмотреть на Китай, то это огромное силовое поле. Это страна №1 в нашей торговле. Страна, которая поставляет много высокотехнологичных и важных товаров для Украины. Она действительно для нас является магнитом. Посмотрите, каков уровень экспорта и торговли с Китаем. Не дай Бог, чтобы из-за решения Украины по Мотор-Сич они бы подняли тарифы, ввели какие-то ограничения. У нас в бюджете, который уже потерял от прекращения транзита российского газа, образуется дыра. Тогда возникнет вопрос, за что вообще жить этому государству.

Дело "Приватбанка"

Когда Порошенко национализировал "Приватбанк", мы с вами заплатили пять миллиардов (долларов). А Коломойский где был, там и есть. Никаких особенных дел по нему нет. Платим за все мы с вами. Наши граждане должны начать понимать, что у них же берут эти деньги и покупают себе яхты, виллы, торговые центры в США, домики в Италии. Это наши деньги и поэтому мы - самая бедная страна в Европе.

Курс на деолигархизацию

Когда ты не знаешь, как это может сработать, надо смотреть на опыт других стран. Где-то в мире был закон о деолигархизации? Я лично не знаю. В США очень давно - почти сто лет назад - были олигархи. Что там сделали? Там был антимонопольный комитет. Если ты имел более 30 процентов рынка, то комитет заставлял разделить компании. Если ты использовал бизнес в поддержку политики или политику в поддержку бизнеса, то это уже дело судебных и правоохранительных органов. Они обязаны взять тебя за руку и привлечь к ответственности.

А нам для чего нужен закон о деолигархизации? Может, нам еще государственный комитет по борьбе с олигархами создать?!

Василий Филипчук