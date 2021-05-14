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РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд

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Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал детектор "Сегмент Гамма", который способен обнаружить взрывчатые вещества и опасные химикаты за пять секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Опытный образец впервые представили на выставке "Комплексная безопасность", которая проходит в парке "Патриот" (Кубинка).

"Сегмент Гамма" осуществляет непрерывный мониторинг воздуха в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов", — рассказали в компании.

По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, комплекс можно использовать на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и метро, торговых центрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах. Эффективность — не менее 99,8%.

Ранее "Швабе" представлял устройства "Детектор-БИО" и "Эфир-БИО" для выявления в воздухе токсинов, бактерий и вирусов, включая COVID-19. Приборы создали в партнерстве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и ИТЭБ РАН в рамках федеральной программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Выставки
Комплексная безопасность
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