TNI (США): где лучше всего пережить ядерную войну? Может быть, в Москве?

Военный эксперт TNI считает, что лучшим местом в мире, где можно пережить атомную войну, является Москва. К тому сейчас ее региональная система противоракетной обороны будет серьезно модернизирована. Уже существует ее новое наименование – А-235. Вот только хватит ли у России финансов на ее реализацию?

Самое безопасное место для выживания в ядерной войне? Может быть, Москва? У Москвы есть мощный противоракетный щит, который может быть либо полностью непроницаемым, либо полностью не действующим.

Вот что вам нужно помнить: у России, судя по всему, есть план по модернизации возможностей системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы. Система, предварительно названная А-235, будет разработана с целью устранения недостатков советских (российских) систем ПРО предыдущего поколения, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет.

Сможете ли вы угадать, какой город мира лучше всего защищен от ракетно-ядерного удара? Лондон? Вашингтон?

Не-а. Это в России - у Москвы - есть огромный противоракетный щит, который может быть либо полностью непроницаемым, либо совершенно не работающим.

Мирные ракеты

В 1972 году между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). В отличие от большинства договоров о контроле над вооружениями, Договор по ПРО был ориентирован не на наступательные вооружения, а на средства защиты, предназначенные для противодействия этим ракетам.

Текст договора довольно прост.

По сути, Соединенные Штаты и Советский Союз ограничились двумя системами противоракетной обороны. Эти системы не могли охватывать всю страну и должны были находиться на расстоянии не менее 1300 километров (чуть более 800 миль) друг от друга. Каждая система ПРО могла иметь не более 100 пусковых установок.

Кроме того, согласно Договору, "обе стороны согласились ограничить качественное улучшение своих технологий ПРО, например, не разрабатывать, не испытывать и не развертывать системы одномерного пуска более 1 ракеты с каждой ПУ и системы скоростного перезаряжания ПУ. Эти положения, как поясняется в Согласованных заявлениях, также запрещают использование ракет-перехватчиков с более чем одной боеголовкой с независимым наведением".

Одна система ПРО могла использоваться для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другая - для защиты крупной городской агломерации. В случае Советского Союза - это Москва.

Ядерный зонтик

Первой советской системой ПРО была А-35, и она разрешалась Договором об ограничении ПРО. В завершенном виде А-35 имела 4 так называемых боевых комплекса, окружавших советскую столицу.

Строительство А-35 началось в 1950-х годах. Ранее ее боевые позиции были вооружены ракетами A-350Ж/5В61 (ABM- X- 1 GALOSH по кодификации НАТО).

Полезная нагрузка была ядерной. Вместо того чтобы использовать высокоточную боеголовку, которая могла либо физически сбить американскую межконтинентальную баллистическую ракету, либо подобраться к ней достаточно близко, чтобы взорваться и уничтожить ее, Советский Союз выбрал т.н. "пространственное оружие".

Преимущество этой противоракеты состояло в том, что она не должна была находиться в такой близости от американской межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы сбить ее с траектории или уничтожить. По расчету, ракета A-350Ж/5В61 с мощным ядерным зарядом должна была взрываться за пределами атмосферы (чтобы уменьшить ядерные осадки) когда американская межконтинентальная баллистическая ракета находилась бы в самой высокой точке своей траектории.

Тем не менее, система не была идеальной. В своей "Оценке национальной разведки" ЦРУ в 1967 году "вывело из игры" тогдашнюю систему противоракетной обороны Москвы. В ЦРУ был тогда сделан вывод о том, что эта система ПРО не "покрывает всех разнонаправленных ракетных угроз США Москве, подвержена быстрому достижению предела своих возможностей и истощению", и что" ни один из компонентов системы не защищен в достаточной степени от ядерного поражения".

Модернизация

Система ПРО Москвы была модернизирована в 1995 году. Было увеличено количество ракет (обычных и с ядерными боеголовками), равно как и количество радиолокационных станций раннего предупреждения, которые были объединены в сеть для обеспечения большей эффективности раннего предупреждения и повышения точности ракет ПРО.

В современность

Очевидно, у России есть план по дальнейшей модернизации своих возможностей в области ПРО. А именно, изменить ядерную боевую нагрузку на обычные взрывчатые вещества и полагаться больше на мобильные пусковые установки, нежели на подземные ракетные шахты. Система, предварительно названная А-235, будет разработана в том числе для устранения недостатков предыдущего поколения советских / российских систем ПРО, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет.

Учитывая те финансовые трудности, с которыми сейчас сталкивается Россия, еще неизвестно, удастся ли ей реализовать планы создания системы А-235.

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Калеб Ларсон - военный обозреватель популярного аналитического издания The National Interest. Имеет степень магистра в области государственной политики и пишет по вопросам безопасности США и России, а также европейской обороны.

Калеб Ларсон (Kaleb Larson)