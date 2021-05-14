Почти бесшумная. National Interest назвал самую опасную подлодку РФ

МОСКВА, 13 мая/ Радио Sputnik. Журналист Калеб Ларсон рассказал о самой опасной российской подлодке – проекте "Лада", бесшумность которой делает почти невозможным ее обнаружение противником.

Эксперт отметил аэродинамику российской субмарины. Обтекаемый корпус в форме "капли" улучшает противодействие турбулентности, а также не позволяет производить лишний шум.