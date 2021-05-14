Почти бесшумная. National Interest назвал самую опасную подлодку РФ

МОСКВА, 13 мая/ Радио Sputnik. Журналист Калеб Ларсон рассказал о самой опасной российской подлодке – проекте "Лада", бесшумность которой делает почти невозможным ее обнаружение противником.
Эксперт отметил аэродинамику российской субмарины. Обтекаемый корпус в форме "капли" улучшает противодействие турбулентности, а также не позволяет производить лишний шум.
Неприятность для противника. Новая подлодка принята в состав ВМФ РФ
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Кроме того, особенности конструкции двигателя позволяют вырабатывать электричество в том числе за счет химической реакции. Это помогает избежать лязгов при работе двигателя, добавил эксперт.
Первые две серийные дизель-электрические подлодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" планируют вооружить крылатыми ракетами "Калибр".
Ранее радио Sputnik сообщало, что АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота.