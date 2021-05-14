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ТАСС

Командующий ЧФ сообщил, что моряки постоянно находятся в море из-за ситуации в регионе

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Корабли Черноморского флота в Крыму
Корабли Черноморского флота в Крыму.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вице-адмирал Игорь Осипов отметил, что время, которое экипажи проводят в походах, выросло в разы

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Моряки Черноморского флота (ЧФ) постоянно находятся в море из-за ситуации Черном и Средиземном морях, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов журналистам в четверг в рамках мероприятий, посвященных Дню Черноморского флота.

"С учетом складывающейся обстановки в Черноморской морской зоне, Средиземном море нам постоянно приходится быть в море", - сказал Осипов.

Он отметил, что время, которое экипажи проводят в походах, выросло в разы. "Зона ответственности осталась та же, задач стало больше, но мы справляемся", - пояснил командующий.

В последнее время в Черное море регулярно заходят корабли НАТО, которые в том числе проводят учения в морской зоне неподалеку от российских территориальных вод. Также регулярно фиксируются самолеты западных стран у берегов Крыма и Кубани.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
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