Дал трещину: почему "Железный купол" стал уязвим для ракетных атак

Почему система "Железный купол" перестала справляться с ракетными атаками.

Портал The Drive проанализировал возможности "Железного купола" в свете обострения конфликта между Палестиной и Израилем. За последние два дня ХАМАС выпустил более тысячи ракет. Система ПРО смогла сбить сотни из них, однако непрерывные массированные атаки показали, что возможности "Железного купола" ограничены. А это значит, что новая тактика противников Израиля доказала свою эффективность, и они продолжат расширять свои арсеналы, чтобы успешно прорвать противоракетную оборону.

Ракетные атаки все еще продолжаются, что, батареи "Железного купола" загружены до предела. Работа этой системы в значительной степени автоматизирована. Она состоит из нескольких пусковых установок, каждая из которых заряжена 20 противоракетами Tamir, а также радаров и системы управления и контроля.

Каждый Tamir имеет высокочастотную головку самонаведения и двусторонний канал передачи данных для получения целеуказания в полете. Неконтактный взрыватель запускает детонацию осколочно-фугасной боеголовки, когда противоракета приближается достаточно близко к своей цели.

"Железный купол" предназначен для защиты от тактических ракет, артиллерии и минометов. Также система продемонстрировала способность уничтожать крылатые ракеты, небольшие дроны и низколетящие самолеты.

С 2011 по 2020 годы, по заявлению министерства обороны Израиля, она поразила 85 процентов всех целей. Производитель системы заявлял, что улучшенная версия "Железного купола" при тестировании не пропустила ни одну ракету.

Однако ЦАХАЛ уже признал, что им не удалось сбить все ракеты, запущенные по Израилю из Газы в последние дни. Были сообщения о том, что система не справилась со столь масштабной атакой.

Палестинцы при поддержке извне смогли изготовить ракеты большей дальности. Некоторые из них запускаются по настильной траектории, а не по более привычной баллистической. Это еще один способ обойти оборону Израиля.

Независимо от того, какую тактику используют в Палистине, "Железный купол" также сталкивается с серьезными материально-техническими проблемами. Неясно, сколько батарей ПРО находится в общей сложности в Израиле, но по состоянию на 2014 год план заключался в том, чтобы в конечном итоге разместить как минимум 15 систем. Если одна батарея "Железного купола" имеет три или четыре пусковых установки с 20 ракетами-перехватчиками, это означает, что у нее есть только от 60 до 80 Tamir, одновременно готовых к пуску.

С 15 батареями общее количество имеющихся перехватчиков составит 1200. Хотя батареи, несомненно, расположены так, чтобы обеспечивать некоторые перекрывающиеся зоны защиты, они не способны полностью отразить масштабную атаку на всю территорию страны.

Сами пусковые установки спроектированы так, чтобы их можно было относительно быстро перезаряжать, но этот процесс не является мгновенным. Выходит, что повторяющиеся массированные атаки в определенной области смогут сокрушить батареи "Железного купола".

Существует также проблема разницы в стоимости боеприпасов, особенно если непрерывные атаки начнут истощать запасы перехватчиков Tamir. Точная цена одной ракеты неизвестна. Но диапазон составляет от 40 000 до 100 000 долларов, что в принципе довольно недорого по меркам подобной техники. Если взять минимальную стоимость, то 1000 успешных перехватов обойдется в 40 миллионов долларов.

Очевидно, что палестинские ракеты гораздо дешевле. К примеру старые ракеты "Кассам" стоили от 500 до 600 долларов.

Ни одна система ПРО не является идеальной. И на каждый дополнительный уровень защиты противник просто выставит большее количество оружия. Этот принцип применим и к защите от неуправляемых тактических, и от межконтинентальных баллистических ракет.

Именно эта стратегия реализуется сейчас Палестиной. В конце статьи автор делает вывод, что текущие боевые действия предоставят массив новых данных о возможностях "Железного купола", которые будут интересны как Израилю, так и его оппонентам, а также потенциальным покупателям системы.

Олег Корякин (Казань)