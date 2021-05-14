Черноморский флот получит новые корабли с высокоточным оружием

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Новые корабли с высокоточным оружием скоро получит российский Черноморский флот, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Евменов.

"В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Черноморского флота надводными кораблями с высокоточным оружием. Будет активно продолжено оснащение новыми техникой и вооружением береговой составляющей Черноморского флота и, в частности, морской пехоты", - говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ по случаю Дня ЧФ. Текст телеграммы распространила в четверг пресс-служба Минобороны России.

Евменов отметил, что развивается морская авиация, инфраструктура базирования ЧФ. "Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении", - подчеркнул адмирал.

По его словам, важнейшим направлением является "совершенствование структуры базирования, обладающей самодостаточностью в вопросах обеспечения деятельности надводной, подводной, авиационной, береговой составляющих Черноморского флота".

"Будет продолжено развитие научной и образовательной базы Черноморского флота, развитие системы сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок", - отметил главком.

В текущем году, говорится в телеграмме, силы ЧФ "продолжат выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, принимать участие в межвидовых, общефлотских учениях различного масштаба, а также в Главном военно-морском параде".

ЧФ в четверг исполнилось 238 лет.

Россия за последние годы усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО.

В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил новые корабли, дизель-электрические подлодки, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Главком ВКС РФ Сергей Суровикин сообщал, что в 2024 году под Севастополем завершится создание новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.