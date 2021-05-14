Войти
Интерфакс-АВН

Черноморский флот получит новые корабли с высокоточным оружием

164
0
0
Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Новые корабли с высокоточным оружием скоро получит российский Черноморский флот, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Евменов.

"В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Черноморского флота надводными кораблями с высокоточным оружием. Будет активно продолжено оснащение новыми техникой и вооружением береговой составляющей Черноморского флота и, в частности, морской пехоты", - говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ по случаю Дня ЧФ. Текст телеграммы распространила в четверг пресс-служба Минобороны России.

Евменов отметил, что развивается морская авиация, инфраструктура базирования ЧФ. "Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении", - подчеркнул адмирал.

По его словам, важнейшим направлением является "совершенствование структуры базирования, обладающей самодостаточностью в вопросах обеспечения деятельности надводной, подводной, авиационной, береговой составляющих Черноморского флота".

"Будет продолжено развитие научной и образовательной базы Черноморского флота, развитие системы сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок", - отметил главком.

В текущем году, говорится в телеграмме, силы ЧФ "продолжат выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, принимать участие в межвидовых, общефлотских учениях различного масштаба, а также в Главном военно-морском параде".

ЧФ в четверг исполнилось 238 лет.

Россия за последние годы усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО.

В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил новые корабли, дизель-электрические подлодки, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Главком ВКС РФ Сергей Суровикин сообщал, что в 2024 году под Севастополем завершится создание новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бал РК
Бастион
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Калибр КР
СПРН
ЧФ
Похожие новости
16.04.2021
В Крыму скоро начнут строить РЛС системы предупреждения о пусках ракет
19.03.2021
Минобороны РФ: Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма
05.11.2019
Российские военные на учении в Крыму отработают развертывание С-400
10.05.2017
Мир спасет красота русского оружия
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель