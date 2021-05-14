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Известия.ru

В США раскритиковали письмо генералов о здоровье Байдена

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oliver Contreras

Американский профессор и экс-полковник армии США Джеффри Маккосланд раскритиковал письмо военнослужащих о психическом и физическом здоровье президента страны Джо Байдена.

Бывший полковник армии Соединенных Штатов отметил, что военным опасно участвовать в таких антидемократических компаниях. Маккосланд выразил мнение, что действия направлены на пересмотр результатов честных выборов, что создает опасный прецедент.

«Это действительно, на мой взгляд, классический очень плохой пример эрозии военно-гражданских отношений в Америке, которая является краеугольным камнем нашей демократии», — цитирует 12 мая слова Маккосланда The Huffington Post.

Как уточнили журналисты, инициатором написания письма выступил генерал-майор Джо Арбаклом, сторонник экс-президента США Дональда Трампа и ветеран Вьетнама, уволившийся из Вооруженных сил в 2000 году.

Ранее в этот день сообщалось, что более 120 американских генералов в отставке усомнились в достоверности итогов президентских выборов в США 2020 года, а также психическом и физическом состоянии избранного лидера Джо Байдена. Об этом они написали в открытом письме 12 мая.

Также отставные военнослужащие указали на то, что новая администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».

В конце марта Байден на брифинге использовал шпаргалки с подробным описанием ключевых моментов политики и личностей присутствующих журналистов. Тогда же стало известно, что Байден во время своего выступления забыл, к кому обращается. Его помощник тогда потребовал от журналистов завершить общение с президентом.

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Вьетнам
США
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Трамп Дональд
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2020-й год
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