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Известия.ru

Американская система получения воды сломалась на МКС

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Источник изображения: Фото: NASA

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения воды, экипаж восстановит ее на следующей неделе. Об этом 13 мая сообщается на сайте NASA.

«Система получения воды WPA в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки. Это оборудование используется для переработки воды из нескольких источников в чистую питьевую воду для членов экипажа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажу станции ничего не угрожает, так как запасов воды на космической станции хватит на несколько месяцев.

Ремонт установки завершится в начале следующей недели, на МКС имеются необходимые для этого запчасти, информирует агентство.

Система WPA получает питьевую воду, перерабатывая конденсат атмосферной влаги и мочу. Аналогичные установки имеются и на российском сегменте МКС — системы регенерации воды СРВ-К2М и СРВ-У-РС.

Накануне стало известно, что Россия и США создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС, выявленную в сентябре прошлого года.

29 апреля космонавты закрыли до июля люк в отсек «Звезды», из которого утекает воздух.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля рассказал, что утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

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Россия
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МКС
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