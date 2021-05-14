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WarSpot

Китайские «Драконы» полетят на отечественных двигателях

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Источник изображения: warspot.ru

Китайские реактивные двигатели достигли уровня, когда их начали устанавливать на однодвигательные истребители. 11 мая портал defensenews.com сообщил о том, что первые серийные истребители Chengdu J-10 с двигателями местного производства поступили на вооружение ВВС НОАК.

На снимках учений ВВС НОАК показан истребитель J-10C «Стремительный дракон» с двигателем WS-10B Taihang. Китайская цензура не раскрывает место проведения учений, а также серийный номер истребителя, но по неофициальным данным, самолёт принадлежит базе ВВС в городе Шаньтоу (провинция Гуандун).

Истребитель J-10C с двигателем WS-10B

Источник изображения: defensenews.com

Китаю долго не удавалось создать авиадвигатель достаточной мощности и надёжности. С 2010 года двигатели WS-10 начали устанавливаться на двухдвигательные истребители Shenyang J-11 и J-16, тогда как для однодвигательных самолётов закупались российские АЛ-31Ф. Теперь же страна может отказаться от импортных поставок двигателей для своих истребителей.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
J-10
J-11
WS-10
АЛ-31Ф
Проекты
Военные учения
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