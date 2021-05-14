Операторами 11-й научной роты РХБ защиты разработан перспективный противогаз-бронешлем

ЦАМТО, 13 мая. Операторами 11-й научной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработан опытный образец комплексного средства защиты головы военнослужащего.

В образце реализованы технические решения по устройству фильтрующе-поглощающей системы (ФПС) с гранулированным сорбентом, на который получен патент Российской Федерации на полезную модель "Устройство для защиты органов дыхания и головы "Противогаз-бронешлем".

В опытном образце комплексного средства защиты головы ФПС реализована в виде двух низкопрофильных фильтрующе-поглощающих элементов, размещенных снаружи корпуса шлема в области щек, в которых в качестве поглотителя паров токсичных химикатов применен слой модифицированного активного угля.

В систему очистки воздуха входят два микроэлектровентилятора, обеспечивающих просасывание воздуха через ФПС и создание избыточного давления в подшлемном пространстве.

В разработанном опытном образце механическое воздействие на голову значительно ниже, чем в противогазах.

Кроме того, использование в комплексном средстве защиты головы микроэлектровентиляторов обеспечивает подпор в подшлемном пространстве, обдув защитного стекла и отсутствие сопротивления дыханию.

Для дополнительной герметизации подшлемного пространства в разработанном образце применена пелерина из полиамидной ткани с сорбирующим слоем и двумя клапанами избыточного давления, расположенная по линии обтюрации вокруг подбородка военнослужащего.

Разработка данного военного противогаза-бронешлема осуществлена в рамках развития изобретательской и рационализаторской деятельности, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.