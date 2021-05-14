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ЦАМТО

Thyssenkrupp Marine Systems передала ВМС Израиля второй корвет класса "Саар-6"

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Источник изображения: Фото: thyssenkrupp-marinesystems.com

ЦАМТО, 13 мая. Компания Thyssenkrupp Marine Systems 4 мая объявила о состоявшейся церемонии официальной передачи командованию ВМС Израиля второго (из четырех заказанных) корвета УРО класса "Саар-6" – "Оз".

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в партнерстве с German Naval Yards четырех корветов класса "Саар-6" (вариант K130) для ВМС Израиля был подписан в мае 2015 года. По данным израильских СМИ, стоимость приобретения четырех кораблей для Израиля составила 430 млн. евро. Правительство Германии выделило на программу 115 млн. евро. Резка первой стали для постройки головного корабля состоялась в феврале 2018 года. Корабль "Маген" был официально передан командованию ВМС Израиля 11 ноября 2020 года на предприятии в Киле. Корабль прибыл на военно-морскую базу в Хайфе (Израиль) 2 декабря 2020 года. В настоящее время на борту корвета устанавливаются РЛС, вооружение и боевые системы израильского производства. После завершения необходимых испытаний корвет войдет в боевой состав ВМС Израиля.

Спуск на воду второго корвета серии, "Оз", состоялся в августе 2019 года.

Два оставшихся корвета должны быть поставлены ВМС Израиля в 2021 году: "Атзмаут" (Atzmaut) в сентябре и "Нижахон" (Nitzhahon) в ноябре. Корветы класса "Саар-6" составят основу ВМС Израиля в течение следующих 30 лет.

Корабли строятся с применением технологий малозаметности и оснащаются современными средствами обнаружения и поражения. По имеющейся информации, длина корвета класса "Маген" составляет около 90 м, ширина – 13 м, водоизмещение – около 1900 т, экипаж – около 70 человек, максимальная скорость – 24 узла, дальность плавания – 2500 морских миль. Как предполагается, около 25% экипажа составят женщины.

По заявлению ВС Израиля, более 90% установленных на борту оборонительных систем будут произведены в стране. Израильское вооружение и другие системы национальной разработки будут установлены на борту корветов после их прибытия в Израиль. В их число, в частности, войдут 16 противокорабельных ракет неназванного типа (вероятно "Габриэль-5"), 25-мм дистанционно управляемые модули вооружений "Тайфун" компании Rafael. Все корветы будут оснащены морским вариантом C-Dome системы ПВО Iron Dome, а также ЗРК "Барак-8" производства Israel Aerospace Industries (IAI) для поражения более сложных целей на большей дальности, включая сверхзвуковые противокорабельные ракеты. Бортовые системы радиоэлектронной борьбы обеспечат дополнительную защиту, создавая помехи спутниковым системам наведения атакующих боеприпасов. В состав вооружения также войдут 76-мм артиллерийская установка Oto Melara Super Rapid, 324-мм торпедные аппараты с торпедами MK-54.

Важным элементом оснащения кораблей станет многофункциональная РЛС "Адир", являющаяся версией EL/M-2248 MF-STAR, и система боевого управления, которая объединит бортовые системы с более широкой сетью ВС Израиля. Новая РЛС позволит обнаруживать цели на расстоянии 100-200 км. На борту смогут размещаться БЛА и вертолет SH-60 "Си Хок".

Корветы "Саар-6" будут находиться на патрулировании в море в течение более длительных периодов времени, чем существующие ракетные катера ВМС Израиля и обеспечат более надежную защиту исключительной экономической зоны и морских платформ по добыче нефти и газа.

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Страны
Германия
Израиль
Продукция
Barak-8
SH-60
Железный купол
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