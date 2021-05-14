Войти
Военно-промышленный курьер

Полигону Капустин Яр 75 лет

140
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

4-й Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, отметил 75-летний юбилей.

Эта дата знаменует собой целую эпоху в создании ракетного вооружения. Именно на полигоне проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов, открывших человеку дорогу в космос.

В 1972 году за успешные испытания ракетных комплексов первого и второго поколений полигон награждён орденом Красной Звезды. В результате совместной напряженной работы ученых и конструкторов, организаций Минобороны России и специалистов полигона была сформирована методология полигонных испытаний различных типов вооружения, которая реализованна в программах и методиках испытаний, а также создана уникальная экспериментально-испытательная база.

Структура полигона Капустин Яр включает научно-испытательные подразделения вооружения и военной техники РВСН, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны ВКС и Сухопутных войск, а также испытательный полигон Сары-Шаган на территории Казахстана.

Сегодня Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и совместную отработку систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставлять репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени на Центральный командный пункт РВСН о ходе предстартовой подготовки, пуске и полете ракеты.

Полигон в астраханской степи благодаря своему размаху, географическому положению, уникальным испытательным трассам, инфраструктуре играет ключевую роль в испытании перспективных образцов вооружения, современных комплексов и систем в интересах всех видов и родов войск. Возможности полигонного измерительного комплекса позволят и в будущем проводить испытания новейшего вооружения, укрепляющего обороноспособность страны, отметили в пресс-службе РВСН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
13.11.2014
Оборонные приоритеты Содружества
11.11.2014
Сергей Корнев: у истребителя J-31 будет российский двигатель
03.02.2014
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
18.09.2009
Объединенная система ПВО СНГ крепнет и динамично развивается - министр обороны Белоруссии
04.10.2007
"Атомредметзолото" рассчитывает к 2020 г. увеличить добычу урана как минимум в шесть раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель