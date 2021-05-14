Искусственный интеллект призывают в армию

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в августе текущего года на Сахалине и Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Основной темой военно-технического форума «Армия-2021» будет рассмотрение возможностей применения технологий искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

На выставочных площадках вместе с показом современного вооружения и военной техники, зрителям форума представят культурно-развлекательную программу, пройдут спортивные мероприятия, выступят творческие и художественные коллективы региона, сообщает пресс-служба.

На выставочных площадках форума развернут мобильные пункты отбора граждан, где можно будет подать заявление о поступлении на военную службу по контракту.