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Известия.ru

В ЦНИИмаш рассказали об опасности вывода большого числа объектов на орбиту

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA/Aubrey Gemignani

Появление на орбите космических систем, состоящих из нескольких тысяч спутников, может привести к увеличению числа столкновений космических объектов. Об этом в четверг, 13 мая, рассказал начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

Он напомнил, что в последние годы сразу несколько коммерческих компаний стремятся выводить в низкоорбитальную область космического пространства телекоммуникационные космические системы, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов (КА) массой от 100 до 300 кг. Эксперт указал на риски, которые повлечет за собой реализация таких проектов.

«Это не только вызовет скачкообразный рост количества действующих КА в околоземном космическом пространстве, но и может привести к заметному росту числа столкновений космических объектов в рассматриваемой области», — цитирует Бакараса ТАСС.

Рост столкновений космических аппаратов, в свою очередь, приведет к образованию новых объектов космического мусора, причем как крупных, так и мелких, отметил эксперт.

«Естественно, что при таком развитии событий потребуется увеличение технических ресурсов для получения и обработки измерительной информации», -— добавил Бакарас.

4 мая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, которые должны пополнить орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.


Ранее, 29 апреля, также была запущена партия из 60 спутников Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1563 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В дальнейшем SpaceX намерена развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Falcon РН
ИТ
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