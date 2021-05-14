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РИА Новости

NI рассказал о самой опасной российской подлодке

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Дизельная подводная лодка "Санкт-Петербург"
Дизельная подводная лодка "Санкт-Петербург".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта "Лада" делает ее настолько бесшумной, что заметить приближение субмарины практически невозможно, пишет американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest.

Автор отметил, что ее корпус имеет каплевидную форму, благодаря чему она аэродинамически эффективна. Это позволяет избегать турбулентности и не создавать заметный шум. Особый вклад в бесшумность подлодки вносит водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов.

Несмотря на наличие дизельных генераторов, как и у других дизельно-электрических субмарин, в проекте "Лада" электричество вырабатывается в том числе за счет химической реакции. Это позволяет избегать "лязгающего" шума двигателя. Новые образцы могут быть тише некоторых атомных субмарин, поскольку насос, перегоняющий хладагент для охлаждения реактора, работает достаточно громко.

Сегодня Россия строит дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". "Варшавянок" создали на базе советского проекта 877 "Палтус". Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году серия из шести субмарин должна поступить на Тихоокеанский флот.

Ранее генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков рассказал, что первые две серийные дизель-электрические подлодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" хотят вооружить крылатыми ракетами "Калибр".

Субмарины "Кронштадт" и "Великие Луки", вторая и третья по счету в проекте 677, планируют передать ВМФ в следующем году. Головная подлодка "Санкт-Петербург", вооруженная только минным и торпедным оружием, пополнила флот еще в 2010-м.

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Б-585 Санкт-Петербург
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
Калибр КР
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