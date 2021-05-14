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Высший пилотаж делают не только истребители

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи ударных вертолётов Ми-24 авиационной части армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), базирующейся в Забайкалье, выполнили перекрёстную смену позиций и резкую смену направлений при ведении воздушного боя на минимальной высоте до 200 метров.

Лётчики  выполнили действия по ведению условного воздушного боя с выполнением сложных фигур для проведения повторной атаки на условного противника и выхода из боя.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов также выполнили боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование с различными углами тангажа, а также в составе звена отработали зависание над землёй и вертикальную посадку на минимальной дистанции между вертолётами.

Выполнение фигур высшего пилотажа на вертолёте позволяет экипажу в полной мере освоить авиатехнику, получить навыки ведения воздушного боя, а также лучше ориентироваться по приборам.

В ходе мероприятия  было выполнено  до 20 вертолётовылетов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-24
Компании
Минoбороны РФ
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