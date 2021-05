Space (США): неизбежна ли война в космосе?

Какие условия могут привести к столкновению в космосе? Является ли такая ситуация неизбежной, или конфликты можно заблаговременно прервать? Могут ли страны «перейти» к бряцанию оружием, спорам и настоящим военным действиям в космосе, способным вызвать конфронтацию здесь, на земной тверди? Space.com поговорил на эту тему с рядом ведущих экспертов по вопросам космоса и безопасности и поинтересовался их мнением о сегодняшнем состоянии милитаризации космоса.

Здесь, на Земле, воздух, земля и моря - это зоны конфликтов, столкновений и сражений. Растет понимание, что на следующем этапе в арену военных действий превратится океан космоса.

Продолжаются разговоры о военном использовании космоса некоторыми странами. Недавно созданные Космические силы США, к примеру, усердно разрабатывают лучший способ защиты интересов США и их союзников во все более оспариваемой и перегруженной космической сфере.

"Помеха пасу"

Фраза "боевые действия в космосе" может подразумевать то, что уже и так происходит, считает Марк Губруд (Mark Gubrud), преподаватель программы "Мир, война и защита" в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле. Губруд имеет ввиду глушение спутниковой связи, ослепление лазером спутников для фотосъемки, взламывание систем для избирательного блокирования или перехвата телефонных разговоров или потоков данных, а также зондирование систем на предмет возможности взлома.

"Хотя полный масштаб этих действий неизвестен, они, похоже, до сих пор периодически происходят", - говорит Губруд. Согласно некоторым докладам, рассказывает он, США и, возможно, другие страны широко использовали возможность перехватывать и вмешиваться в коммерческую передачу данных. Однако это асимметричная способность крупных держав, отличающаяся низким уровнем угрозы эскалации.

По мнению Губруда, такие формы вредоносного вмешательства могут потенциально привести к угрозе эскалации по мере того, как их начнут шире и чаще использовать, а соперники разовьют ответный потенциал.

"Поэтому мы должны опираться на Договор о космосе ООН с дополнительным соглашением, запрещающим все формы вредоносного вмешательства и оружия, с помощью которого и осуществляют это вмешательство", - говорит Губруд.

Отсутствие связывающих обязательств

Самая большая угроза будет исходить от массового распространения наземных систем ПРО, способных поражать космические аппараты на геосинхронной орбите и выше. Также опасно предварительное размещение нескольких типов подобного оружия в космосе, ведь так поражение цели станет вопросом минут или секунд, а не часов, считает Губруд.

"Тут вероятность быстрой эскалации становится опасной угрозой ядерной стабильности, поскольку основными участниками противостояния практически наверняка станут США, Россия и Китай", - рассказывает Губруд. По его словам, единственная хорошая новость заключается в том, что этого еще не случилось, поскольку, вероятно, опасность такого шага осознается.

"Так что, на самом деле, путь к войне в космосе - это космическая гонка вооружений. Она давно откладывалась, но это делало ее только все более неминуемой и потенциально взрывоопасной, поскольку технологии развиваются, а никаких связывающих обязательств космической гонки вооружений нет", - заключает Губруд.

Сидеть на хвосте

Космос уже вооружен роботизированными космическими аппаратами двойного назначения, которые служат оружием для деактивации наших спутников, рассказывает Брайан Чау (Brian Chow), независимый политический аналитик, более 25 лет проработавший старшим ученым-физиком и специализировавшийся на вопросах космоса и национальной безопасности.

"Запрещать их не стоит, поскольку их мирный вариант использования важен для благополучия космоса, - говорит Чау. - На самом деле, можно принять некоторые правила и меры, чтобы мы могли пользоваться преимуществами этих космических аппаратов и в то же время не позволять им вредить нашим спутникам".

Чау осознает, что сегодняшняя проблема заключается в том, что международное сообщество не запрещает космическим аппаратам, мирным или враждебным, приближаться на сколь угодно близкое расстояние к спутникам других стран. Неприятелю не запрещено размещать свой космический аппарат двойного назначения поблизости от наших спутников в мирное время.

"Когда эти аппараты будут на месте, при нападении с такого близкого расстояния у нас будет слишком мало времени, чтобы сформировать защиту и спасти свои спутники", - рассказал Чау Space.com.

Международное сообщество неоднозначно относится к вопросу о том, можно ли одной стране "сидеть на хвосте" спутника другой страны, говорит Чау. Кроме того, по словам Чау, нынешняя американская национальная стратегия безопасности в космосе неточна в отношении превентивной самообороны, в том числе, когда речь идет об угрозе со стороны космических преследователей.

Опасные неясности

По мнению Чау, неточности вокруг упреждения и преследования опасны. К примеру, Китай может решить, что преследование в космосе - это лучший вид противоспутниковой системы, поскольку так США придется выбирать между двумя невыгодными вариантами действий.

"Во-первых, Соединенные Штаты могли бы превентивно уничтожить космических преследователей, чтобы спасти находящиеся под угрозой спутники и так сохранить космическую поддержку военных операций в период кризиса и войны, - рассказывает Чау. - Однако, если международное сообщество в мирное время не обсудит и не решит эти две неясности, то Соединенные Штаты могут осудить как агрессора, который выстрелил первым и спровоцировал войну в космосе, потенциально способную распространиться на Землю, чего обе стороны и пытались избежать".

Во-вторых, как считает Чау, Соединенные Штаты, вероятно, не смогли бы эффективно сражаться без поддержки некоторых критически важных спутников.

"Столкнувшись с этими двумя не лучшими вариантами, Соединенные Штаты могут в конечном итоге не сделать ничего. С точки зрения Китая, это был бы идеальный результат, ведь так посягательства США были бы предотвращены без единого выстрела, - объясняет Чау. - Если мы так и продолжим использовать существующую космическую стратегию, не внося в нее необходимых и требуемых изменений, США и другие страны могут "столкнуться" с подобными конфликтами".

Взаимно невыгодный шаг

"Я не особо верю в неизбежность, - говорит Венди Уитман Кобб (Wendy Whitman Cobb), ассоциированный профессор стратегии и безопасности в Школы углубленных воздушных и космических исследований ВВС США на авиабазе Максвелл в Монтгомери, Алабама. - Аналитики с 60-ых годов постоянно повторяли, что атаки и оружие в космосе неизбежны и появятся совсем скоро".

По словам Уитман Кобб, уже давно признано, что нападение одной страны на спутник другой страны - это шаг, равно невыгодный для всех заинтересованных сторон.

"Космическая среда не просто заполнится обломками, которые будут мешать работать, начнется сезон охоты на все спутники, включая принадлежащие этой стране, - объясняет она. - Учитывая, какую стабильность наблюдения из космоса принесли в гонку ядерных вооружений, будет лучше просто позволить спутникам свободно действовать, а не ставить под угрозу собственную стратегическую позицию".

Экономические последствия

Процветающая коммерциализация космоса и зависимость мировой экономики от размещенных в космосе систем делают открытый конфликт в космосе очень дорогим. На это указывает Уитман Кобб в своей недавней книге "Приватизация мира: как торговля может сократить конфликты в космосе" (Privatizing Peace: How Commerce Can Reduce Conflict in Space).

"Всего одного обломка хватит, чтобы уничтожить спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевая связь. Уничтожение не того спутника может иметь значительные экономические последствия, влияние которых не ограничится одной страной, - говорит Уитман Кобб. - Поэтому не позволять странам использовать оружие в космосе должны и стратегические, и экономические соображения".

Несмотря на это, добавляет Уитман Кобб, существует вероятность, что страны столкнуться с конфликтом или что конфликт начнут страны-изгои вроде Северной Кореи или Ирана. Электромагнитное излучение от взрыва ядерного заряда, к примеру, довольно быстро и легко выведет из строя все спутники поблизости.

"Это, определенно, недискриминационный вид оружия, но в безвыходной ситуации он вписывается в рамки возможностей Северной Кореи или Ирана", - считает Уитман Кобб.

По ее мнению, существует значительная вероятность недопонимания из-за двойной природы космических технологий и сопряженной с этим секретности. Неправильная трактовка не только технологий, но и намерений может легко привести к конфликту. (Высказанная Уитман Кобб точка зрения является ее личной, основывается на открытых источниках и незасекреченной информации и не отражает позицию Министерства обороны или ВВС).

Хвастливые заверения

Существует множество разговоров о том, что космос уже вооружен, поэтому, как считают в некоторых кругах, США поступили бы беспечно, если бы не "соответствовали", говорит Джоан Джонсон-Фриз (Joan Johnson-Freese) преподаватель вопросов национальной безопасности в Военно-морском колледже в Ньюпорте, Род-Айленд.

"Технологии двойного назначения значат, что "потенциальное" космическое оружие существует уже как минимум десятилетие, но сейчас мы двигаемся, если не несемся, к открытой милитаризации космоса", - считает Джонсон-Фриз. По ее мнению, вероятное происходящее связано с формированием определенных параметров миссии Космических сил по организации, обучению и оснащению.

"Этому можно было дать нечеткое определение (как, похоже, склонна была поступать администрация Трампа) или несколько обуздать и так снизить уровень бахвальства и намеков на боевые действия, связанных с их созданием, некоторые из которых Космические силы с тех пор увековечили", - добавила Джонсон-Фриз. Она высказала свою личную точку зрения, которая не отражает позицию Министерства обороны, Военно-морского министерства или Военно-морского колледжа.

Возможно, администрация Байдена умерит хвастливые заверения. Но нужно ли продолжать развивать технологии и планировать боевые действия?

"Да, я думаю, это неизбежно. Однако я считаю, что без некоторое сопутствующей космической дипломатии, отдаленная угроза космической войны превратится в своеобразное сбывающееся пророчество, - говорит Джонсон-Фриз. - Мне бы хотелось, чтобы нынешняя администрация приложила значительные усилия в сфере космической дипломатии, особенно в том, что касается мер прозрачности и укрепления доверия".

Леонард Дэвид - автор "Лунная спешка: новая космическая гонка" (Moon Rush: The New Space Race), опубликованной в National Geographic в мае 2019 года.

