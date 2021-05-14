MW: Ирак может заменить американские F-16 российскими истребителями

ВВС Ирака в ближайшем будущем могут отказаться от американских многоцелевых истребителей F-16IQ Fighting Falcon.

Об этом пишет издание Military Watch. В статье отмечается, что в настоящее время Ирак эксплуатирует 34 легких истребителя F-16IQ Fighting Falcon. Их поставляли в 2014-2017 годах. Обслуживание машин зависит от американских технических специалистов, которые, в связи с изменениями политической обстановки, в скором времени могут быть выведены из Ирака.

Поэтому в стране задумались о современных самолетах. Высокопоставленные военные еще в августе прошлого года заявляли, что им нужны Су-57 - новейшие и самые мощные истребители России. Но пока Ирак не может себе этого позволить из-за высокой стоимости Су-57.

А вот МиГ-29 или МиГ-35, по мнению издания, поможет ВВС Ирака приобрести навыки и опыт, необходимые для управления истребителями более высокого класса, такими как Су-57 или Су-30СМ2.

К тому же МиГ-29 вооружен управляемыми ракетами "воздух-воздух" Р-77 с активными радиолокационными головками самонаведения. Их американский эквивалент AIM-120C в Ирак не поставляли, поэтому более продвинутое вооружение может стать еще одним преимуществом российских самолетов для ВВС Ирака.

Издание делает вывод: истребители МиГ-29 могут стать эффективным дополнением к растущему числу российских систем вооружения, которые закупает Ирак. Кстати, Багдад рассматривает возможность приобретения и зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Светлана Цыганкова