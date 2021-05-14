Экс-генералы США усомнились в психическом и физическом состоянии Байдена

Более 120 американских генералов в отставке усомнились в достоверности итогов президентских выборов в США 2020 года, а также психическом и физическом состоянии избранного лидера Джо Байдена. Открытое письмо военных опубликовано 12 мая на портале Flag Officers 4 America.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего [вооруженными силами США Джо Байдена]. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», — гласит текст письма, под которым поставили подписи 124 экс-адмирала и генерала.

Кроме того, авторы письма подняли вопрос о фальсификации итогов выборов 2020 года. По их мнению, в ходе волеизъявления граждан имели место нарушения.

«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна <...>. ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», — говорится в письме.

Также отставные военнослужащие указали на то, что новая администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».

Авторы письма призвали соотечественников поддерживать политиков, которые противостоят социализму, марксизму и прогрессивизму и в построении внутриполитического курса уделять особое внимание всем американцам, особенно среднему классу, а не группировкам, продвигающим свои интересы.

В конце марта Байден на брифинге использовал «шпаргалки» с подробным описанием ключевых моментов политики и личностей присутствующих журналистов. Тогда же стало известно, что Байден во время своего выступления забыл, к кому обращается. Его помощник потребовал от журналистов завершить общение с президентом.

19 марта сообщалось, что Байден несколько раз споткнулся и упал, пока поднимался по ступеням трапа на борт номер один перед вылетом в штат Джорджия. В Белом доме причиной падения политика назвали сильный ветер.