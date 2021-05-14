Глава Севастополя оценил значение Черноморского флота в жизни города

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот в последние годы активно пополняется современными образцами вооружения и новыми боевыми кораблями, его возможности позволяют решать любые боевые задачи, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

День Черноморского флота ВМФ России традиционно отмечается 13 мая. В честь 238-летия основания Черноморского флота в Севастополе пройдет молебен и возложение цветов к могилам адмиралов, торжественный митинг у памятника императрице Екатерине II, показ современных образцов вооружения и военной техники ЧФ. Кроме того, в городе развернут полевые кухни и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

"В последние несколько лет Черноморский флот активно пополняется современными образцами вооружения, военной и специальной техники, новыми боевыми кораблями. Возможности нашего флота сегодня позволяют решать любые боевые задачи", - сказал Развожаев агентству.

По его словам, флот играет важную роль в экономической и социальной жизни города, помогает справляться с различными вызовами – такими, как борьба с пандемией, преодоление водного дефицита и прочие задачи.

"Флот активно вовлечен в образовательную и культурно-просветительскую жизнь города, сам, по сути, являясь главным культурообразующим феноменом для Севастополя", - подчеркнул губернатор.

По его словам, Севастополь появился вместе с Черноморским флотом и с тех пор уже 238 лет служит главной базой и домом моряков-черноморцев, которые с честью защищают южные рубежи России.

"Перед лицом врага и в эпицентре политических потрясений нового времени севастопольцы, как гражданские, так и военные, всегда выступают единой силой", - отметил Развожаев.