Войти
РИА Новости

Глава Севастополя оценил значение Черноморского флота в жизни города

138
0
0
Корабли Черноморского флота России в Крыму
Корабли Черноморского флота России в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Тарас Литвиненко

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот в последние годы активно пополняется современными образцами вооружения и новыми боевыми кораблями, его возможности позволяют решать любые боевые задачи, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

День Черноморского флота ВМФ России традиционно отмечается 13 мая. В честь 238-летия основания Черноморского флота в Севастополе пройдет молебен и возложение цветов к могилам адмиралов, торжественный митинг у памятника императрице Екатерине II, показ современных образцов вооружения и военной техники ЧФ. Кроме того, в городе развернут полевые кухни и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

"В последние несколько лет Черноморский флот активно пополняется современными образцами вооружения, военной и специальной техники, новыми боевыми кораблями. Возможности нашего флота сегодня позволяют решать любые боевые задачи", - сказал Развожаев агентству.

По его словам, флот играет важную роль в экономической и социальной жизни города, помогает справляться с различными вызовами – такими, как борьба с пандемией, преодоление водного дефицита и прочие задачи.

"Флот активно вовлечен в образовательную и культурно-просветительскую жизнь города, сам, по сути, являясь главным культурообразующим феноменом для Севастополя", - подчеркнул губернатор.

По его словам, Севастополь появился вместе с Черноморским флотом и с тех пор уже 238 лет служит главной базой и домом моряков-черноморцев, которые с честью защищают южные рубежи России.

"Перед лицом врага и в эпицентре политических потрясений нового времени севастопольцы, как гражданские, так и военные, всегда выступают единой силой", - отметил Развожаев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ЧФ
Похожие новости
23.12.2019
Новый спасательный буксир "СБ-742" пополнил состав Черноморского флота
13.12.2018
На границах НАТО ходит хмуро: Москва поговорила с альянсом
16.08.2017
Александр Бузаков: "Адмиралтейские верфи" заказами обеспечены
24.11.2015
«Гарпун» может просто не захватить эту цель»
17.05.2013
Министр обороны посетил Новороссийск, где осмотрел объекты строящейся военно-морской базы Черноморского флота
25.02.2011
ВМФ России пополнятся ста кораблями к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель