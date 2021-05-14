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ТАСС

Эксперт: число столкновений на орбите может вырасти из-за многоспутниковых группировок

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Спутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите.
Источник изображения: © Fotolia / Vadimsadovski

Начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" Игорь Бакарас подчеркнул, что рост столкновений космических аппаратов спровоцирует образование новых объектов космического мусора

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число столкновений космических объектов на орбите может значительно вырасти в случае вывода на орбиту космических систем из нескольких тысяч спутников. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

"В последнее время несколько коммерческих компаний активно разворачивают в низкоорбитальной области космического пространства телекоммуникационные космические системы, состоящие из нескольких тысяч КА (космических аппаратов - прим. ТАСС) массой от 100 до 300 кг", - отметил Бакарас.

По словам специалиста, в случае реализации таких проектов ситуация в низкоорбитальной области Земли существенно осложнится. "Это не только вызовет скачкообразный рост количества действующих КА в околоземном космическом пространстве, но и может привести к заметному росту числа столкновений космических объектов в рассматриваемой области", - убежден он.

Как подчеркнул Бакарас, рост столкновений космических аппаратов спровоцирует образование новых объектов космического мусора, причем как крупных, так и мелких. "Естественно, что при таком развитии событий потребуется увеличение технических ресурсов для получения и обработки измерительной информации", - убежден начальник информационно-аналитического центра.

В настоящее время американская компания SpaceX реализует проект по созданию сети Starlink для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. С мая 2019 года в космос уже доставлены 1 565 микроспутников.

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