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ТАСС

Ростех начал выпуск новейшего отечественного материала для космических кораблей

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Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Инновационный пенопласт "Акримид" применяется при производстве космической, авиационной и сухопутной техники, уточнили в госкорпорации

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Инновационный пенопласт "Акримид", применяемый при производстве космической, авиационной и сухопутной техники, начали серийно производить в России. Он заменил импортные материалы, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Объем выпуска в настоящее время достиг порядка одной тонны в квартал. Материал поставляется для 35 отечественных предприятий приборостроения, машиностроения, авиационной, космической отраслей", - сказали в госкорпорации.

Инновационный пенопласт разработан и серийно производится в НИИ полимеров (входит в холдинг в отрасли химической промышленности госкорпорации "Ростех", головная организация холдинга - ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина).

Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой "Акримид", обладает высокой теплостойкостью и прочностными параметрами, а также устойчив к химическим воздействиям. Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки и силовых элементов самолетов, вертолетов, обтекателей двигателей, корпусных элементов беспилотной техники. Материал может найти применение в конструкции корпусных и палубных элементов кораблестроения, в конструкциях радиолокационного оборудования, а также в изделиях и конструкциях техники ОПК.

Материал используется в изделиях Роскосмоса, ОСК, Объединенной авиастроительной корпорации, КРЭТ, "Высокоточных комплексов", "Росэлектроники" и КТРВ.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
КРЭТ
ОАК
ОСК
Роскосмос
Ростех
Технология ОНПП Ромашина
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