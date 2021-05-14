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ТАСС

Эксперт: порядка 3,9 тыс. спутников работают в околоземном космическом пространстве

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Микроспутники CubeSat
Микроспутники CubeSat.
Источник изображения: © NASA

Начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" Игорь Бакарас отметил, что существенный рост аппаратов в космосе в последние годы вызван запуском на низкие околоземные орбиты больших группировок спутников, в том числе Starlink и OneWeb

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 3,9 тыс. спутников работают на орбитах Земли, еще примерно 2,8 тыс. аппаратов не функционируют и являются космическим мусором. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

"Количество действующих КА (космических аппаратов - прим. ТАСС) в околоземном космическом пространстве составляет около 3 900", - отметил Бакарас.

По словам специалиста, существенный рост аппаратов в космосе в последние годы вызван запуском на низкие околоземные орбиты больших группировок спутников, в том числе Starlink и OneWeb, которые запустили более 1 тыс. и 100 космических аппаратов соответственно.

Также в околоземном пространстве находятся примерно 2,8 тыс. неработающих спутников, которые в настоящий момент являются космическим мусором. "Основную часть космического мусора составляют прекратившие функционирование космические аппараты (примерно 2 800, или 15% от общего числа), разгонные блоки и последние ступени ракет-носителей (примерно 2 300, или 13%), фрагменты космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет-носителей и операционные элементы, в том числе болты, гайки и т. д. (примерно 13 000, или 72%)", - добавил Бакарас.

При этом общее количество объектов размером более 10 см, находящихся в околоземном космическом пространстве и контролируемых автоматизированной системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), превышает 24,5 тыс., из них объектов космического мусора - порядка 18,3 тыс., что составляет примерно 75% от общего числа наблюдаемых космических объектов.

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