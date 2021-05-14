Войти
ТАСС

Эксперт: российские средства фиксируют до 10 опасных сближений со спутниками РФ в день

146
0
0

Начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" Игорь Бакарас отметил, что несмотря на такое количество предупреждений, орбиты спутников приходится менять достаточно редко

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ежедневно фиксирует до 10 сообщений об опасных сближениях спутников РФ с космическими объектами. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

"От трех до 10 сообщений о возникновении опасных сближений защищаемых спутников российской группировки с потенциально опасными космическими объектами поступает ежедневно от АСПОС ОКП", - отметил Бакарас.

По словам специалиста, несмотря на такое количество предупреждений, орбиты спутников приходится менять достаточно редко. "Но в случае высокой вероятности столкновения действующих космических аппаратов с объектами космического мусора их орбита может быть скорректирована", - сказан он, добавив, что не все космические аппараты имеют такую возможность из-за конструктивных особенностей и наличия топлива для совершения маневра и продолжения работы.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года. Оптико-электронные комплексы, которые входят в нее, в автоматическом режиме обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Похожие новости
23.12.2020
Глава "Роскосмоса" ожидает усиления антироссийских санкций при Байдене
11.11.2019
Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров
08.04.2014
На нет и "Космонета" нет
31.05.2013
ГЛОНАСС обрастает уголовными делами
07.02.2013
Американцы согласились принять ГЛОНАСС
19.08.2010
Совещание по космическому аппарату «Глонасс-К»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель