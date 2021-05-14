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Известия.ru

Российские военные провели патрулирование на севере Сирии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Российские военные провели патрулирование в сирийском городе Нуболь. Маршрут патрулирования составил 15 км. В их задачи входило осмотреть местность и в случае выявления вооруженных боевиков принять жесткие меры.


Население Нуболя составляет несколько тысяч человек. На одной из остановок военные угостили сирийских детей печеньем, привезенным из России. Сейчас город живет обычной жизнью: днем идет активная торговля на рынках, вечером после захода солнца в Рамадан — вкусный ужин.

Конечной точкой маршрута стала деревня Зук эль-Кабир, там расположен огромный парк древних развалин под открытым небом. Вокруг нее 700 заброшенных строений римских и византийских времен. К руинам ведет дорога, с одной стороны которой насыпан вал и сложены мешки с песком. За валом находятся боевики незаконных формирований.

12 мая сообщалось, что сирийские военные при поддержке ВКС России уничтожили 338 террористов на территории САР. По словам представителя российской группировки войск в Сирии, с 23 апреля благодаря совместным усилиям в САР было ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок.

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Страны
Россия
Сирия
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