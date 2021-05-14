NYT написал о повреждениях мозга у 130 дипломатов и военных США

У более чем 130 американских дипломатов и военных диагностировали разного рода повреждения мозга, пишет в среду, 12 мая, издание New York Times.

По данным газеты, некоторые сотрудники ведомств США за границей обнаружили у себя навязчивые мысли или головные боли, кто-то даже склонность к суицидальным настроениям.

Предположительно, до отправки дипломатов за границу их мозговая деятельность была в порядке, но в командировках с ними якобы случилось нечто, вызвавшее повреждение.

Количество дел в ЦРУ, Госдепартаменте, Пентагоне и других учреждениях вызвало широкую озабоченность в администрации президента США Джо Байдена, отмечает издание. Первые подтвержденные случаи были сконцентрированы в Китае и на Кубе и насчитывали около 60 человек, не считая пострадавших офицеров ЦРУ, поскольку их количество не разглашаются. Позже были добавлены случаи из Европы и других регионов Азии.

10 мая сообщалось, что США подозревают российское ГРУ в атаках на американских разведчиков по всему миру с помощью технологии «направленной энергии». Среди подозреваемых также назвали Китай.

В конце апреля спецслужбы США начали расследование предполагаемых атак «энергетическими лучами» на дипломатов в Майами.

По информации источников, знакомых с ходом расследования, спецслужбы связывают упомянутый инцидент с якобы имевшим место похожим случаем в Гаване. Тогда в 2016 году у сотрудников дипломатической миссии США, работавших на Кубе и в Китае, проявились проблемы со слухом, они жаловались на шум в ушах, головные боли и тошноту. Исследователи из американской Национальной академии наук пришли к выводу, что симптомы у дипломатов возникли в результате направленного микроволнового излучения.

По информации Politico, такое «оружие» могло использоваться еще в двух случаях — в районе Белого дома, когда один из сотрудников Совета национальной безопасности шел к своей машине с южной лужайки Белого дома, а также во время прогулки другого чиновника СНБ с собакой. Оба пожаловались на шум в ушах и головную боль. В прошлом году Пентагон начал расследование инцидентов.