Украинский эксперт раскритиковал наращивание боевого потенциала страны

Темпы наращивания оборонного потенциала Украины оставляют желать лучшего. Такую позицию в своей колонке на сайте издания LB.ua высказал 12 мая украинский эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Что же касается боевого потенциала, то вряд ли можно серьезно говорить о перевооружении, если государство способно выделять на это менее одного миллиарда долларов ежегодно», — сказал эксперт.

В качестве примера Бадрак привел подготовку закона «О территориальной обороне», появление которого, по мнению автора, опаздывает минимум на четыре-пять лет. Также не наблюдается прогресса и в сфере реформирования СБУ, указал специалист.

Из продвижений в сфере перевооружения Бадрак отметил запланированное появление в военном-морских силах страны береговых ракетных комплексов «Нептун» и заказ партии разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 турецкого производства.

«Однако по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника (России — Ред.) это шаги пока микроскопические. Они явно несопоставимы», — указал публицист.

Он напомнил, что Украина никак не продвинулась в создании «единого цифрового поля» по ведению боевых действий и не модернизирует технологические возможности.

«Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолетов, наверное, следовало», — заключил эксперт.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении Комиссии по стратегическому партнерству.

Ранее, 14 апреля, Украина начала масштабные военные учения вдоль границ Крыма. В маневрах принимали участие артиллерийские и танковые резервы. Согласно легенде, украинские военные отражали наступление условного противника, танковое подразделение которого при поддержке пехоты якобы попыталось прорвать линию обороны ВСУ.

9 апреля сообщалось о том, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал турецкие беспилотники в Донбассе.

3 апреля в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.