Войти
Известия.ru

Украинский эксперт раскритиковал наращивание боевого потенциала страны

153
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko

Темпы наращивания оборонного потенциала Украины оставляют желать лучшего. Такую позицию в своей колонке на сайте издания LB.ua высказал 12 мая украинский эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Что же касается боевого потенциала, то вряд ли можно серьезно говорить о перевооружении, если государство способно выделять на это менее одного миллиарда долларов ежегодно», — сказал эксперт.

В качестве примера Бадрак привел подготовку закона «О территориальной обороне», появление которого, по мнению автора, опаздывает минимум на четыре-пять лет. Также не наблюдается прогресса и в сфере реформирования СБУ, указал специалист.

Из продвижений в сфере перевооружения Бадрак отметил запланированное появление в военном-морских силах страны береговых ракетных комплексов «Нептун» и заказ партии разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 турецкого производства.

«Однако по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника (России — Ред.) это шаги пока микроскопические. Они явно несопоставимы», — указал публицист.

Он напомнил, что Украина никак не продвинулась в создании «единого цифрового поля» по ведению боевых действий и не модернизирует технологические возможности.

«Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолетов, наверное, следовало», — заключил эксперт.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении Комиссии по стратегическому партнерству.

Ранее, 14 апреля, Украина начала масштабные военные учения вдоль границ Крыма. В маневрах принимали участие артиллерийские и танковые резервы. Согласно легенде, украинские военные отражали наступление условного противника, танковое подразделение которого при поддержке пехоты якобы попыталось прорвать линию обороны ВСУ.


9 апреля сообщалось о том, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал турецкие беспилотники в Донбассе.

3 апреля в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Молдавия
Россия
США
Турция
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель