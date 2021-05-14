Shukan Gendai (Япония): На Тихом океане наступает канун войны?

Японский военный эксперт считает, что на Индо-Тихоокеанском ТВД сейчас сложилась обстановка, характерная для кануна большой войны. Под предлогом борьбы с «агрессией» Китая вокруг Тайваня США стягивают в регион западные силы. Японские читатели напуганы: «Мы накануне войны с Китаем, но не готовы к ней!» Но есть и агрессивные комментарии.

Это канун войны на Тихом океане...? В Индо-Тихоокеанский регион с разворачивающимся в нем военным противостоянием США и Японии против Китая добавляются экспедиционные корпуса Великобритании, Франции и Германии и других стран.

Внимание всего мира снова приковано к картине военного противостояния "Япония-США против Китая", в которой слово "Тайвань" было впервые за последние 52 года открыто вписано на страницы одного из последних совместных американо-японских заявлений. Цель этого состоит в том, чтобы Япония и Соединенные Штаты в тесном взаимодействии могли оказать сдерживающее давление на Китай в противовес его планам по военному объединению КНР с Тайванем. Однако хорошо известно, что подобные американо-японские инициативы пока не срабатывают так, как это задумывается Вашингтоном и Токио. Так что, и на это раз угроза сдерживания не дает своих результатов?

Индо-Тихоокеанский регион, где Япония вместе с США и Китай сдерживают друг друга, является важнейшей частью света, на который приходится около 50% мирового объема торговли и около 60% мирового ВВП. Если не обратить внимания на кризис, который нарастает здесь на востоке мира, он может дойти и до Европы. Неслучайно в этой связи Великобритания сразу же объявила, что ее авианосная ударная группа будет отправлена на Индо-Тихоокеанский ТВД. Франция и Германия также отправляют сюда свои войска.

26 апреля министерство обороны Великобритании выступило с заявлением о том, что, что с мая нынешнего года сроком на несколько месяцев отправит в Индо-Тихоокеанский регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth). Она будет состоять из одного авианосца, двух эсминцев, двух фрегатов, одной подводной лодки и двух кораблей снабжения.

"Королева Елизавета" - крупнейший авианосец в истории Королевского флота, на борту которого находится до 36 истребителей F35B американского производства, способных выполнять вертикальный взлет и посадку. Это будет первый полномасштабный поход авианосца после ввода его в строй в 2017 году. В ходе него планируются совместные военно-морские учения с Японией, США, Южной Кореей и Индией в акваториях Средиземного моря, Тихого и Индийского океанов.

Что стоит за отправкой этой британской авианосной ударной группы на Индо-Тихоокеанский ТВД

Отправка авианосной ударной группы стала результатом "Комплексного анализа" мировой ситуации, обнародованного британским правительством 16 марта, в котором всесторонне рассмотрена политика безопасности и внешнеполитический курс Великобритании после Брексита.

В "Комплексном анализе", состоящем из пяти частей, говорится, что "в 2020-х годах в мире усилится влияние средних держав (middle powers). Индо-Тихоокеанский регион станет геополитически и экономически гораздо более важным для многих стран мира". В документе особо подчеркивается важность установления долгосрочных двусторонних и многосторонних отношений партнерства со странами Индо-Тихоокеанского региона.

В качестве мер, которые в этой связи доклад считает необходимыми для принятия британскими властями, называется "обеспечение демонстрации присутствия Королевских военно-морских сил в регионе и повышение вовлеченности Англии в деятельность Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)". Отправка авианосной группы и есть "обеспечение демонстрации присутствия ВМФ Великобритании в регионе".

16 августа 2017 года, когда авианосец "Королева Елизавета" только что был построен, тогдашний премьер-министр Тереза Мэй, стоя на летной палубе перед командой, сказала: "Этот корабль - является четким сигналом того, что в последующие годы Британия будет играть на мировой арене позитивную и устремленную в будущее роль. Мы будем выполнять перспективную миссию. Мы решили оставаться полноправной глобальной державой. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашими друзьями и союзниками по всему миру".

Таким образом Мэй попыталась выразить мысль о том, что отправкой Королевских ВМС за рубеж Великобритания будет вносить свой вклад в обеспечение стабильности существующего мирового порядка.

Вскоре после того выступления премьер-министр Тереза Мэй посетила Японию, чтобы встретиться с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ, и объявила о подписании совместной британско-японской декларации по вопросам безопасности. Великобритания и Япония пообещали друг другу развивать глобальное стратегическое партнерство и вывести его на новый уровень.

Это однозначное возвращение Британии на Восток. В 1968 году Великобритания объявила о своем "уходе с востока от Суэца" из-за неудачи во Второй ближневосточной войне и ухудшения своего финансового положения. Британские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии, были оттуда выведены. А теперь Британия делает крутой разворот на 180 градусов и возвращается в Индо-Тихоокеанский регион. Откуда такая напористость?

Цель участия Великобритании в операции "Индо-Тихоокеанский регион"

Великобритания решила покинуть ЕС в результате референдума 23 июня 2016 года, на котором большинство избирателей высказались за Брекcит. С приходом к власти президента США Трампа международное влияние Соединенных Штатов ослабло, и серьезно поднял голову Китай.

Китай принялся за реализацию инициированного Председателем КНР Си Цзиньпином мирового мега-проекта "Один пояс - один путь" - создание огромной экономической зоны, в которой Китай соединяет себя через Евразию с Европой сухопутным коридором (один пояс), а морскими путями (один путь) связывает себя с Юго-Восточной Азией, Аравийским полуостровом и восточным побережьем Африки. Таким образом Пекин, создавая мировую инфраструктуру проекта и устанавливая свой контроль над мировой торговлей, неимоверно усиливает свое влияние на безопасность и военно-политическую обстановку в двух крупнейших регионах мира.

Участие Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе направлено на сдерживание Китая в этих его амбициозных планах. Для этого необходимо сотрудничать не только с США, но и с указанными в "Комплексном анализе" средними либеральными державами, такими как Япония, Южная Корея, Австралия и Индия.

В частности, Япония известна тем, что именно она в свое время выдвинула идею "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (FOIP)", и активно присутствует в качестве региональной средней державы в рамках "четырехугольника" Японии, США, Австралии и Индии (QUAD).

Великобритания также официально подала заявку на участие в Транс-тихоокеанском партнерстве (TPP) в январе этого года. Она всеми силами пытается углубить свои отношения с Индо-Тихоокеанским регионом в экономической сфере.

В октябре 2016 года истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС вылетели на авиабазу Мисава в префектуре Аомори в рамках сотрудничества британско-японского сотрудничества в области обороны и впервые провели совместные тренировки с истребителями F2 японских сил ПВО. В августе 2017 года вступило в силу Соглашение о закупках и перекрестном обслуживании (ACSA), по которому японские силы самообороны и британская армия обмениваются товарами и услугами.

В сентябре 2018 года британские вооруженные силы и сухопутные силы самообороны Японии провели первые полномасштабные месячные военные учения в районе полигона Kita-Fuji базы сил самообороны в г. Фудзиёсида на северном склоне горы Фудзияма. А в этом году запланированы совместные учения авианосной ударной группы во главе с авианосцем "Королева Елизавета" и японских ВМС по эскортированию авианосных соединений.

Если японско-британское военное сотрудничество продолжит и дальше развиваться таким темпами, то будет совершенно неудивительно, что в ближайшей перспективе в повестку дня может встать вопрос о заключении англо-японского Договора о безопасности, который станет некоей "реинкарнацией" Англо-японского союза, который был создан в 1902 году и прекратил свое существование в 1923 году.

ЕС не уступает Британии после ее выхода из Союза

19 апреля в рамках ЕС была проведена онлайн-встреч министров иностранных дел Союза, в ходе которой участники согласились с концепцией "Индо-Тихоокеанской стратегии", во главу угла которой было поставлено противодействие Китаю в связи с его "агрессивным выдвижением в мировой океан". В соответствии с ней Европейская комиссия до сентября нынешнего года разработает конкретный план действий и представят его странам-членам ЕС.

Если посмотреть на сегодняшний Евросоюз, то сразу становится заметно, что Франция и Германия независимо друг от друга углубили свое участие в Индо-Тихоокеанском регионе.

В сентябре 2018 года Париж объявил о "Стратегии обороны Франции в Индо-Тихоокеанском регионе". Поскольку Франция владеет в Тихом океане своими довольно широко разбросанными территориями, такими как Новая Каледония, она заявила, что "является тихоокеанской державой", и будет развивать стратегическое партнерство с Японией, Индией, Австралией и другими странами для противодействия существующим и возникающим здесь угрозам.

И сразу же, в следующем 1919 году, пять французских кораблей в составе авианосной ударной группы во главе с авианосцем "Шарль де Голль", были отправлены в Индийский океан, а в мае того же года под эгидой Франции в Бенгальском заливе были проведены совместные учения "Лаперуз-19" с участием четырех стран - Франции, США, Японии и Австралии. В этом году также два французских корабля, в том числе большой десантный корабль, были отправлены в Индийский океан, а в апреле прошли очередные совместные учения "Лаперуз-21" в составе ВМС уже пяти стран - Япония, Франция, Австралия, США и Индия.

Приходит очередь Германии

Далее идет Германия.

Германия объявила о своей "Индо-Тихоокеанской стратегии" в сентябре прошлого года. В ней Индо-Тихоокеанский регион позиционируется как "ключ к формированию международного порядка 21-го века", заявляется об опасениях в отношении политики в регионе Китая, которая ставит под сомнение существующие нормы международного порядка, и провозглашается необходимость единения рядов с демократическими странами-партнерами, обладающими общими ценностями.

В отличие от стратегии Франции, которая делает упор на безопасность, германская концепция направлена на широкомасштабное многостороннее участие и укрепление регионального партнерства с упором на АСЕАН.

13 апреля этого года Япония и Германия провели свою первую онлайн-встречу на уровне министров иностранных дел и обороны (2 плюс 2), подтвердив свое тесное сотрудничество в целях реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Японская сторона подняла вопрос о законе о морской полиции Китая, который создает опасения нарушения международного права, но министерство иностранных дел Японии не раскрывает, как отреагировала на это посыл Германия.

У Германии есть собственный исторический опыт обеспечения своей безопасности в период прошлой холодной войны путем настойчивых переговоров с Советским Союзом. Кроме того, она, возможно, более осторожна в отношении Китая.

Однако Германия не может игнорировать вопрос о своем военном участии в совместных демаршах своих демократических партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, и в сентябре этого года отправит туда фрегат германских ВМС и проведет совместные военные учения с морскими силами самообороны Японии.

Нидерланды также планируют отправить фрегат для сопровождения британской авианосной ударной группы и проведения совместных учений с японскими ВМС.

Что в сложившейся ситуации следует делать Японии?

Индо-Тихоокеанский регион становится ареной массового и даже несколько беспорядочного вторжения сюда ведущих держав Западной Европы. Не напоминает ли это ситуацию накануне Великой войны в Тихом океане, когда европейские страны и США оказывали значительное давление на Японию? Разумеется, даже невооруженным глазом видно, что сейчас в эпицентре этого давления оказывается Китай.

Китай игнорирует международное право и отвоевывает себе атоллы в Южно-Китайском море, чтобы построить на них военную базу. Китай усиливает давление на Тайвань, в том числе, и вторжением своих военных самолетов в опознавательную зону ПВО острова. Командующий Индо-Тихоокеанского военного командования США заявляет: "Угроза для Тайваня станет абсолютно очевидной в течение последующих шести лет", имея в виду эвентуальную вспышку военного конфликта вокруг Тайваня и резкий рост напряженности в Тайваньском проливе.

Вместе с быстрым экономическим ростом Китай резко усилил свою военную мощь и имеет ударный потенциал, который может конкурировать с вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако следует ли вообще в вопросах военной стратегии полагаться на цифры? Это касается Китая, но также это касается и западной стороны. Хватит ли у нее сил, чтобы исправить "воинственное" поведение Китая?

Да, в связи с тем, что в Индо-Тихоокеанском регионе явно возрастает антикитайская активность не только присутствующих здесь США, Японии, Австралии и Индии, но еще и "внерегиональных" европейских держав в составе Великобритании, Франции, Германии и Голландии, можно предположить, что их объединенные силы могут оказать определенное "сдерживающее" влияние на Китай. Однако, если допустить, что этот "сдерживающий" эффект окажется недостаточным, или вообще сорвется, то упомянутым выше странам придется отказаться от многостороннего формата взаимодействия с Китаем, и вернуться к тактике двухсторонних отношений, что заставит их искать пути для этого не в военной сфере.

Апрельское совместное заявление Японии и США подчеркивает "важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе". Однако в японо-китайском договоре о мире и дружбе, подписанном в 1978 году, тоже говорится о том, что "между двумя странами будут развиваться стабильные мирные и дружеские отношения". Япония должна действовать и в отношениях с Соединенными Штатами, и в отношениях с Китаем, с позиций поиска путей сохранения "мира и стабильности".

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Сигэру Ханда - известный японский военный обозреватель и журналист. Родился в 1955 году. С 1991 года работал в газете "Тюнити симбун". Впоследствии - обозреватель и член редколлегии газеты "Токио симбун". С 1992 года руководил освещением в газете военных вопросов и связями с управлением сил самообороны. В 2007 году был удостоен главной премии Японского фонда "За мир и взаимопонимание между журналистами" (PCJF) за книгу "Новые военные в Японии". Автор многочисленных книг по военной проблематике: "Завещание японского военного пилота времен холодной войны", "21 вопрос к нашим силам самообороны", "Будет ли Япония воевать?" и др.

Комментарии японских читателей

fuj

В случае военного конфликта с Китаем вокруг Тайваня или островов Сенкаку Япония станет самым первым объектом удара китайских бомбардировщиков и ракет. И в первую очередь они полетят на американские военные базы. А Япония настолько мала и уязвима, что ее народу деваться будет просто некуда.

Еще одни вопрос - стратегические запасы. У нас их нет нигде. Почему в этом плане ничего не делают местные органы самоуправления?

А еще наши АЭС? Что с нами вообще будет в случае войны?

leg

Странная статья. Никакого смысла сохранять японско-китайский договор о мире и дружбе для нас нет. А вот QUAD и западное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе нужно всемерно усиливать!

Покажите мне "другие" доступные нам методы устранения стоящих перед нами угроз!

Исходя из того, что все попытки договориться с такими нашими соседями, как Китай, Россия, Южная и Северная Кореи в прошлом никаких результатов не дали, ставку нужно делать на QUAD+, единство со США и Западной Европой, единство Запада по Тайваню, оказания на наших противников всемерного давления, включая жесткие экономические санкции!

tak

Японии нужно немедленно укреплять свой военный потенциал. Поднять оборонные расходы до 2% ВВП! Достичь того положения, при котором мы сможем сами защитить свою страну от внешнего врага! И всем это продемонстрировать. Укреплять отношения с мировыми демократиями и теми, кто, как и мы, испытывает угрозу агрессии. Всемерно повышать надежность и эффективность японо-американского военного союза.

lif

Стыдно за наше бессилие, которое так явно сквозит в этой статье. Стыдно, что Япония столь безучастно смотрит на беспрецедентный рост напряженности на Дальнем Востоке! Нам уже вынуждены помогать далекие европейские державы.

А в Японии СМИ об этом молчат. Депутаты парламент возятся с этой Олимпиадой. Наши силы самообороны в их нынешнем состоянии разве смогут защитить Японию от агрессии?

whs

Приход в Азию европейских держав и их вооруженных сил - это скоординированная антикитайская политика Запада под влиянием Америки.

А разве Япония забыла уроки прошлой войны. Тогда тоже начиналось с Китая. И ведь Япония проиграла! Нам нужно проявлять осторожность в антикитайской "солидарности" с Западом!

ang

Логика военного выдвижения Англии в Индо-Тихоокеанский регион проста: она уже не обладает ни экономическим потенциалом, ни населением, сравнимым с США, Китаем, Японией или Германией. Что ей остается? Только демонстрировать свое присутствие в важных регионах мира и делать вид, что она по-прежнему является великой державой.

ahp

Этот автор Сигэру Ханда в период своей работы в газете "Токио симбун" зарекомендовал себя еще более левым, чем "Акахата" (газета японских коммунистов - прим. ред.).

nis

Да, действительно, ситуация похожа на канун войны!

Сможем ли мы, в отличие от находившейся под боком у Германии Франции, сразу же не выбросить белый флаг? Сомнительно.

lor

Вы не забывайте, что за спиной у Китая стоят Россия и обе Кореи. А тут еще и военный союз с региональной супердержавой Ираном подоспеет. Так что недооценивать противостоящий нам лагерь не надо!

wnx

Интересная статья!

Разные страны под давлением США посылают свои военно-морские силы против Китая в Индо-Тихоокеанский регион. А в это время Китай спокойно эксплуатирует их экономики. (Смех!)

dmb

Нужно как-то исправить поведение окружающих нас стран?! И как это может сделать Япония?!

Может, на эти страны какие-то штрафы налагать? Да кто же их оплатит?!

osm

Восточная Азия - это действительно пороховой погреб планеты, как раньше Балканы!

Но наше правительство что-то не проявляет здесь никакой озабоченности. Правящая Либерально-демократическая партия занимается только своими делами, а не политикой страны.

eje

А я считаю, что Америка, Великобритания, Индия, Австралия, Франция и Германия занимают себе места в Индо-Тихоокеанском регионе в надежде на то, что Китайская коммунистическая партия когда-то рассыплется, а сам Китай развалится. Вот тогда у них и пойдет "колониальная жатва". Ничего нового - Boots on the Flag (Военные сапоги на флаге побежденной страны - прим. пер.).

Сигэру Ханда (Shigeru Handa)