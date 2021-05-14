Депутаты разработали поправки об ужесточении правил оборота оружия

В России предлагается ввести административную ответственность за незаконный оборот легкой пневматики и ношение холодного оружия для самообороны. Такое положение содержится в законопроекте, который разработали члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пояснительная записка имеется в распоряжении ТАСС.

Авторы проекта закона отмечают, что в настоящее время Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России не предусматривает ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, перевозку, хранение или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж. Также, по их мнению, законом «Об оружии» установлен запрет на ношение холодного оружия гражданами в целях самообороны, «вместе с тем ответственность за ношение не установлена».

Как отмечают авторы инициативы, предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение правовых пробелов.

«Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», — отмечается в сопроводительных материалах.

Зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный 11 мая в интервью «Известиям» рассказал, что Госдума в ближайшее время объявит о новых нормах по ужесточению оборота оружия. Среди новых норм, по его словам, может быть усиление контроля за распространением в интернете сведений о «колумбайнах», повышение возраста владения оружием, появление ответственности врачей, выдающих справки его будущим владельцам.

13 мая «Известия» сообщили, что в России собираются ввести цифровой учет оружия и патронов. Главным оператором системы станет Росгвардия, у которой появятся полномочия проводить собеседования с потенциальными владельцами.