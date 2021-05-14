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Вестник Мордовии

Донбасские ЗРК "Оса" не смогут бороться с украинскими БПЛА "Байрактар ТБ2"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Не имея возможности приобретать современные боевые самолёты, Украина решила сосредоточиться на беспилотной авиации. Ожидается получение около полусотни "Байрактар ТБ2".

Эти БПЛА хорошо себя показали в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. С их помощью было уничтожено значительное количество бронетехники: танков Т-72 разных модификаций, БМП-2, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", а также буксируемых орудий и автомобилей.

Для ударов использовались высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C, позволяющие ликвидировать цели на дальностях до 8000 метров.

Находящиеся на вооружении армянской стороны зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Стрела-10" из-за своей технической устарелости оказались практически бессильными против них.

В настоящее время эти ЗРК составляют основу противовоздушной обороны сил народных милиций самопровозглашенных республик, и есть вероятность, что Украина попытается повторить на Донбассе карабахский сценарий. Для этого в Турции в настоящее время активно работают над заказом для ВСУ и, возможно, беспилотники поступят в Незалежную даже с опережением всех сроков.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Армения
Турция
Украина
Продукция
2С3 Акация
БМП-2
Гвоздика
Град РСЗО
Стрела-10
Т-72
Проекты
БПЛА
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