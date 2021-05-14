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Интерфакс-АВН

ХАМАС выпустил в сторону Израиля более 1,5 тыс. ракет за последние три дня

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Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет
Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет.
Источник изображения: ZUMA/ТАСС

Иерусалим. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Более 1,5 тыс. ракет были выпущены с территории сектора Газа в сторону Израиля за последние три дня, сообщили израильские военные.

"За последние 3 дня ХАМАС выпустил более 1,5 тыс. ракет из Газы по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере армии Израиля.

Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Как сообщалось, в ответ на запуски из Газы армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередные удары по сектору.

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Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
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