ХАМАС выпустил в сторону Израиля более 1,5 тыс. ракет за последние три дня

Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет.

Иерусалим. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Более 1,5 тыс. ракет были выпущены с территории сектора Газа в сторону Израиля за последние три дня, сообщили израильские военные.

"За последние 3 дня ХАМАС выпустил более 1,5 тыс. ракет из Газы по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере армии Израиля.

Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Как сообщалось, в ответ на запуски из Газы армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередные удары по сектору.