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ТАСС

Разработчик "Ярса" намерен впервые показать макет поезда на магнитной подушке в августе

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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский институт теплотехники".

В "Московском институте теплотехники" сообщили, что уже завершается работа по реконструкции монорельсового участка, где продемонстрируют макет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Макет поезда на магнитной подушке впервые будет продемонстрирован корпорацией "Московский институт теплотехники" (МИТ, является разработчиком комплекса "Ярс", входит в Роскосмос) в августе. Об этом сообщили ТАСС в МИТ по случаю 75-летия предприятия.

"В августе будет продемонстрирован макет электроподвижного состава с реализацией магнитно-левитационного принципа движения. Данная технология применена впервые в стране", - отметили в корпорации.

Уже завершается работа по реконструкции монорельсового участка, где будет продемонстрирован макет, уточнили в МИТ.

В феврале генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН, Герой Труда России Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что корпорация разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. По его словам, в этом году должны начаться ходовые испытания, по результатам которых будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Роскосмос
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