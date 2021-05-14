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ТАСС

Войска ЮВО на Кубани и Северном Кавказе усилил новый полк РХБ защиты

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Военнослужащие войск РХБЗ
Военнослужащие войск РХБЗ.
Источник изображения: gazeta.ru

На оснащении полка стоит более 200 единиц вооружения и техники, сообщили в пресс-службе округа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Общевойсковое объединение Южного военного округа (ЮВО) на Кубани и Северном Кавказе пополнилось отдельным полком радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, сообщили в пресс-службе округа. На оснащении полка стоит более 200 единиц вооружения и техники.

"В боевой состав общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани и Северном Кавказе, вошел отдельный полк радиационной, химической и биологической защиты. Полк включает подразделения РХБ разведки, специальной обработки, аэрозольного противодействия и огнеметные подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на оснащении нового полка стоит более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В пресс-служба округа уточнили, что техника включает автомобильные химлаборатории, машины разведки, а также тяжелые огнеметные системы залпового огня и реактивные пехотные огнеметы.

Также уточняется, что полк способен выполнять весь комплекс задач РХБ защиты без привлечения дополнительных сил.

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