Эксперт: около 7 тыс. тонн космического мусора находится на орбитах Земли

Начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" Игорь Бакарас сообщил, что на околоземных орбитах также находятся 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая МКС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн космического мусора находятся на орбитах Земли. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

"По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находятся около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию", - сказал Бакарас.

По словам начальника информационно-аналитического центра, под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые не функционируют и никогда не смогут служить полезным целям, при этом являются опасным фактором воздействия на действующие космические аппараты. В случае неконтролируемого схода с орбиты, неполного сгорания при прохождении плотных слоев атмосферы они представляют опасность и для Земли, так как обломки могут упасть на населенные пункты.

"На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода (размером более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать от сотни тысяч до миллиона", - рассказал специалист, уточнив, что из этих объектов меньше 5% обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 08:00 мск.