Войти
ТАСС

Эксперт: около 7 тыс. тонн космического мусора находится на орбитах Земли

137
0
0
Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: techcult.ru

Начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" Игорь Бакарас сообщил, что на околоземных орбитах также находятся 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая МКС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн космического мусора находятся на орбитах Земли. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

"По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находятся около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию", - сказал Бакарас.

По словам начальника информационно-аналитического центра, под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые не функционируют и никогда не смогут служить полезным целям, при этом являются опасным фактором воздействия на действующие космические аппараты. В случае неконтролируемого схода с орбиты, неполного сгорания при прохождении плотных слоев атмосферы они представляют опасность и для Земли, так как обломки могут упасть на населенные пункты.

"На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода (размером более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать от сотни тысяч до миллиона", - рассказал специалист, уточнив, что из этих объектов меньше 5% обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 08:00 мск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
МКС
Похожие новости
05.11.2020
В декабре на МКС могут доставить средства для окончательного устранения утечки воздуха
30.05.2019
Российские члены экипажа МКС выполнят единственный в этом году выход в открытый космос
26.02.2019
Орбиту МКС 26 февраля поднимут на 1,6 км
18.04.2013
Лети впереди века Какая энергетика откроет людям дальний космос - привычная солнечная или ядерная?
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
08.12.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель