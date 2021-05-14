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Известия.ru

Агентство по космической программе ЕС начало работу в Праге

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

В Праге на базе ранее существовавшего Европейского агентства спутниковой навигационной системы Galileo начало деятельность Агентство по космической программе Евросоюза (EUSPA). Об этом 12 мая сообщило издание Irozhlas.

«Агентство EUSPA будет играть ключевую роль в разработке космической программы Евросоюза и реализации амбиций ЕС в освоении Вселенной», — рассказал журналистам исполнительный директор Родриго да Коста, ранее руководивший агентством Galileo.

В настоящее время в EUSPA работают 200 сотрудников, которые перешли из агентства Galileo. В будущем количество специалистов должно увеличиться до 600 человек. Планируется, что работники EUSPA к 2024 году переедут в новое здание.

В настоящий момент Европейское космическое агентство и российская госкорпорация «Роскосмос» совместно работают над проектом «ЭкзоМарс-2022» по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

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Страны
Россия
Продукция
РС-20
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
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