На то и дивизия: в Калининграде завершают создание нового соединения

Усиление российской группировки в Калининградской области идет с опережением. Минобороны завершает создание 18-й гвардейской мотострелковой дивизии на территории эксклава. Уже осенью вновь сформированное соединение будет в боевой готовности. В настоящее время завершается формирование и перевооружение трех его мотострелковых и одного танкового полков. По мнению экспертов, создание в регионе полностью укомплектованной дивизии является недорогим, но эффективным ответом на маневры НАТО вблизи наших границ.

Усиление российской группировки в Калининградской области идет с опережением. Минобороны завершает создание 18-й гвардейской мотострелковой дивизии на территории эксклава. Уже осенью вновь сформированное соединение будет в боевой готовности. В настоящее время завершается формирование и перевооружение трех его мотострелковых и одного танкового полков. По мнению экспертов, создание в регионе полностью укомплектованной дивизии является недорогим, но эффективным ответом на маневры НАТО вблизи наших границ.

Следуя традициям

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, сейчас в Калининградской области завершается формирование 18-й мотострелковой дивизии. Её укомплектование и перевооружение планируется закончить осенью. К этому времени в составе соединения в полной боеготовности будут мотострелковые и танковый полки, артиллерийские и зенитные части и подразделения, а также несколько отдельных батальонов. Ранее планировалось создать новую мотострелковую дивизию в эксклаве до конца 2021 года.

О предстоящем развертывании в регионе полноценной мотострелковой дивизии заявил в декабре прошлого года командующий Балтийским флотом Александр Носатов. По словам адмирала, новое соединение войдет в состав защищающего Калининград 11-го армейского корпуса. Дивизия — мощное самодостаточное соединение, которое обладает всем необходимым для ведения различных видов боевых действий.

«Известия» узнали несколько эксклюзивных подробностей о формировании 18-й дивизии. Так, основу нового соединения составила переформированная 79-я гвардейская мотострелковая бригада. На ее базе был развернут 79-й мотострелковый полк, а также части и подразделения боевого обеспечения — отдельный батальон связи, разведывательный, а также инженерно-саперный. В состав дивизии вошли вновь сформированные 275-й и 280-й мотострелковые полки, а также 11-й танковый полк.

В конце апреля адмирал Александр Носатов вручил командирам созданных мотострелковых частей исторические боевые знамена 275-го и и 280-го полков, под которыми те сражались в годы Великой Отечественной войны. А еще раньше, в марте, замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов передал историческое боевое знамя командиру формируемой 18-й дивизии.

По словам собеседников издания, ранее предполагалось, что одной из воинских частей, которые войдут в состав дивизии, станет 7-й отдельный мотострелковый полк. Однако в итоге Минобороны приняло решение оставить его в статусе отдельного подразделения.

— Усиление группировки в Балтийском регионе на основе Калининграда ведется давно, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Укреплять эту область, безусловно, необходимо, поскольку существует геополитическая угроза с западного направления. Имеют место информационные кампании со стороны Польши и других европейских государств-членов НАТО, предъявляются территориальные претензии. Все это говорит о рассматривании таких вопросов внутри данных государств.

Ускоренное создание новых формирований российской армии эксперт связывает с недавними учениями сил НАТО в странах Балтии.

— После этих маневров были проведены аналитические исследования и определены уязвимые места для усиления военных группировок стратегического значения, — пояснила Анна Ветренко.

Регион особого назначения

79-я отдельная гвардейская мотострелковая Инстербургская бригада, подразделения которой стали основой для нового соединения — наследница 18-й гвардейской стрелковой дивизии, отличившейся в сражениях Великой Отечественной войны. Изначально она была сформирована в 1939 году под номером 133. В боевых действиях участвовала с июля 1941-го, держала оборону на Днепре, в Смоленской и Калининской (ныне Тверской) областях. За героизм личного состава соединение одним из первых в марте 1942 года получило статус гвардейского и порядковый номер 18. На завершающем этапе войны дивизия штурмовала Кенигсберг (сегодня Калининград) и Пиллау (Балтийск), вела бои на Балтийской косе. В конце 1945-го преобразована в 30-ю гвардейскую механизированную дивизию, в 1957-м — в 30-ю гвардейскую мотострелковую, в 1964-м — в 18-ю гвардейскую мотострелковую. В 2001 году стала 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

За последние годы у границы области была сконцентрирована многонациональная ударная группа НАТО. Модернизация и усиление российского соединения в эксклаве продолжается уже несколько лет. В начале 2018 года в область перебросили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По данным Минобороны, на них перевооружили 152-ю ракетную бригаду 11-го армейского корпуса Балтфлота.

В начале 2019 года появились сообщения о переформировании расположенного в Калининградской области танкового батальона в 11-й отдельный полк. В 2020-м представители оборонного ведомства сообщили о поступлении в него трех десятков модернизированных танков Т-72Б3М со значительно улучшенной защитой от кумулятивных боеприпасов и новой системой управления огнем.

В последнее время Россия активно укрепляет оборону эксклава. Как ранее сообщали «Известия», в этом году там будет развернут дивизион уникальных сверхзвуковых комплексов «Бастион». Они способны поражать цели на расстоянии до 600 км. Береговые ракетные силы представлены 27-й отдельной бригадой. Соединение базируется в поселке Донское Светлогорского городского округа в 30 км от областного центра. Этот населенный пункт находится на самой западной оконечности Земландского полуострова, примерно на одинаковом удалении от северной и южной границ области. Такое местоположение позволяет держать под контролем практически всю акваторию Балтийского моря, примыкающую к российской территории.

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